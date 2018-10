Espacio de Promoción: Reporte apoya No a la proposición 10

El martes 6 de noviembre tendrán lugar las elecciones de medio término; y los californianos podrán decidir, entre otras cosas, el futuro de 11 proposiciones estatales.

Entre dichas iniciativas, Proposición 10 propone anular la ley Costa-Hawkins, que data de 23 años atrás y que limita a las ciudades a usar control de renta. De ser aprobada, la medida permitiría que las municipalidades puedan regular los alquileres de ser necesario.

Quienes apoyan la medida consideran que la habilidad de los gobiernos locales de poder regular los alquileres podría ayudar a combatir la falta de unidades de costo asequible y la crisis de vivienda que existe en el estado.

Quienes se oponen, por otro lado, consideran que la medida es defectuosa y que, por el contrario, perjudicará a los inquilinos de California, fomentando la gentrificación y disminuyendo la asequibilidad de las viviendas.

No a la proposición 10

Un estudio publicado en 2017 por el Instituto New Brookings, basado en Washington D.C., apoya la postura de quienes se oponen a la medida y asegura que la proposición 10 terminará perjudicando a los propietarios e inquilinos californianos.

El reporte “What Does the Economic Evidence Tell Us About The Effects of Rent Control” (Qué nos dice la evidencia económica de los efectos del control de renta) fue redactado por Rebecca Diamond, profesora asociada de la facultad de negocios de Stanford. Para el estudio, su autora se basó en el mercado inmobiliario de San Francisco, así como en estudios a nivel nacional.

Entre las conclusiones, el reporte asegura que, “a largo plazo, el control de alquileres disminuye la asequibilidad, estimula la gentrificación y crea excesos negativos en los barrios aledaños”.

Según el reporte, el control de alquileres conduce al deterioro de las propiedades para rentar, porque los propietarios no invierten en el mantenimiento de sus unidades, si no pueden aumentar el alquiler. El estudio también asegura que el control de las rentas resultaría en inquilinos que no quieren mudarse de su vivienda para mantener el costo bajo del alquiler.

Por otro lado, el estudio encontró que, de aprobarse la proposición 10, los propietarios cuyos hijos ya se han ido del hogar, seguirían viviendo en unidades suficientemente grandes para albergar una familia, mientras que las familias estarían abarrotadas en pequeños departamentos de un dormitorio.

El reporte encontró que las propiedades en vecindarios donde existe control de renta pierden valor “haciéndolos lugares menos deseables para vivir”.

“[El control de las rentas] redujo el suministro de viviendas disponibles para alquiler en un 15%, ya sea a través de la conversión de condominios, de la venta de la unidad o de la reurbanización de edificios”, asegura el estudio. “Esto llevó a un aumento de la renta del 7% a lo largo de la ciudad, generando 5,000 millones de pérdidas a todos los inquilinos. Considerando todo, vemos que el control de los alquileres (…) aumentó las inversiones en la propiedad, la demolición y reconstrucción de nuevos edificios, la conversión a propiedades ocupadas por sus dueños y una disminución en el número de inquilinos por edificio. Todas estas respuestas llevan a la existencia de viviendas destinadas a individuos de mayores recursos. El control de la renta actualmente fomentó la gentrificación de San Francisco, exactamente lo opuesto del objetivo de la política”.

Para más información sobre el estudio, puedes visitar http://conference.nber.org/confer/2017/PEf17/Diamond_McQuade_Qian.pdf