Los cineastas #guillermodeltoro y #alfonsocuaron están siendo demandados por la cantante @edithencalada83 para que no se lleve acabo el proyecto cinematográfico #losdemoniosdeeden texto que está basado en la vida de Edi­th y que la cantante nunca autorizó, ni recibió un solo centavo. Es por eso que, la artista se vio en la penosa necesitad de evitar a toda costa la filmación, denunciando ante las autorida­des mexicanas a los cuatro personajes que pretenden llevar a cabo este proyecto cinematográfico. Encalada, presentó este viernes, en el juzgado se­gundo de Distrito de la ciu­dad de Cancún, Quintana Roo, una denuncia de me­didas cautelares, esto con el fin de evitar ser revicti­mizada por la periodista #lydiacacho, quien junto con #berthanavarro , Gui­llermo del Toro y Alfonso Cuarón, pretenden llevar al cine el libro Los demonios de Eden. Desliza para ver más ➡️