El reemplazo de Adamari López en Un Nuevo Día de Telemundo no convence a muchos

Fans amenazan con cambiarse a Despierta América de Univision

Se han cumplido dos semanas desde que Adamari López dejó de aparecer frente a las cámaras de Un Nuevo Día de Telemundo. La carismática conductora boricua se encuentra hospitalizada por una complicación con una condición respiratoria.

A pesar de la incertidumbre de los seguidores de “Ada” el show debe de continuar y por eso desde hace una semana Jimena Gallego ha tomado su lugar como reemplazo en el matutino hispano.

Jimena ha dado un importante salto en su carrera luego de participaciones en shows de Univision como Cuéntamelo ya! y Pequeños gigantes.

La rubia también tuvo una incursión en el mundo musical e incluso grabó discos de estudio, sin embargo ahora está de lleno metida en la conducción televisiva.

Este lunes Rashel Díaz y Jimena convivieron en el programa y trataron de amenizar la mañana de los televidentes.

Aunque muchos seguidores del show aceptaron de buena gana la entrada de Jimena y la felicitaron en las redes sociales, otros se mostraron reacios.

“Rashell and sorry me fui a Despierta América, que Ada se mejore no es lo mismo”, expresó una usuaria.

Otra insistió en recibir información fresca sobre el estado de salud de Adamari: “compartan también que tiene Adita… Se le extraña”.

¿Tú qué opinas, es lo mismo el Un Nuevo Día sin Adamari López?