FOTOS: Se tragó una cuchara de 8 pulgadas y se la extraen un año después

Durante un año, un joven chino vivió con una cuchara de 8 pulgadas atorada en el esófago, hasta que le provocó fuertes dolores en el pecho y dificultades para respirar.

El joven, que vive en la ciudad de Urumchi, acudió al hospital luego de que recibiera un golpe en el pecho que le detonó los síntomas.

Cuando los médicos del Tercer Hospital Popular de la Región Autónoma de Xinjiang le realizaron una radiografía, de inmediato observaron la cuchara atorada en el esófago del individuo, de apellido Zhang.

El joven les les contó que hace un año realizó una apuesta con sus amigos en una borrachera. Debía tragarse la cuchara, que estaba atada de una cuerda, para después sacarla tirando de ella; pudo tragarla pero no sacarla, y así vivió durante un año.

La cuchara le causó una infección en el esófago, pues después de tanto tiempo, el objeto estaba encarnado y se había empezado a descomponer, en el proceso que se conoce como fagocitosis.

Afortunadamente, no fue necesario realizarle una cirugía para extraerla. Los médicos le aplicaron anestesia general y le extrajeron el objeto por la boca, en un procedimiento que duró alrededor de dos horas.

El personal del hospital aseguró que nunca había visto un caso como éste y que el individuo sería dado de alta en unos días.

Chinese man has an eight-inch spoon stuck in his food pipe for a year https://t.co/OmSBs7Y6SB

— Daily Mail Online (@MailOnline) 25 de octubre de 2018