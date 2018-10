Muere migrante hondureño tras enfrentamiento con la policía en frontera México-Guatemala

La segunda caravana de migrantes trató de entrar a la fuerza al territorio mexicano

MÉXICO – Un hondureño de una nueva caravana migrante murió ayer tras un enfrentamiento con la Policía Federal en la frontera entre México y Guatemala.

De acuerdo con un reporte de los Bomberos de Guatemala, el hombre falleció por un golpe en la cabeza aparentemente producido por una bala de goma.

La víctima fue identificada como Henry Adalid Díaz Reyes, de 26 años y originario de Tegucigalpa, Honduras.

La riña también dejó varias personas intoxicadas por gas lacrimógeno y otras más heridas con proyectil de goma, de acuerdo con los bomberos guatemaltecos.

📺| Muere migrante tras recibir un disparo de la policía mexicana durante enfrentamiento en frontera sur #CaravanaMigrante#TelediarioEnEl6 | https://t.co/fBxGPV2f7i pic.twitter.com/jLz2u3G04u — Telediario Mx (@telediario) October 29, 2018

El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, negó que la PF estuviera armada.

“La Policía Federal, como lo atestiguan los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organismos no gubernamentales que estuvieron presente, no portaba arma alguna, ni siquiera para tener balas de plástico, que son consideradas no letales”, aseveró en conferencia de prensa.

Aseveró que algunos de los migrantes portaban armas de fuego y bombas molotov.

Previamente, la caravana rompió el cerco implementando por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército Nacional de Guatemala en la ciudad de Tecún Umán para impedir su avance hacia México.