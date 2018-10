Pareja vence el cáncer de colon, dos veces

Esposos latinos son diagnosticados con cáncer de colon en apenas dos años

Miguel Rodríguez recuerda que en el 2014 estaba de vacaciones en su natal México con su esposa Paula Rodríguez, cuando sintió un dolor extraño.

“Yo sentí algo anormal en mi cuerpo. Dolorcitos, molestias y muy seguido ir al baño”, recordó de 73 años, , originario del estado de Nayarit. “No creí que fuera algo serio, pero cuando vine a ver a la doctora me urgió para que me hiciera un examen de colon”.

Los exámenes arrojaron un resultado devastador para los Rodríguez, Miguel fue diagnosticado con cáncer de colon.

“Yo sentí que ya era el fin de mi vida…Yo me preocupé mucho por mi vida, por mi salud, porque yo no quiero dejar solos a mis hijos, ni a mi esposa. Los quiero mucho”, dijo el padre de cinco hijos. “Yo vivía, dentro de lo que cabe, feliz de la vida, y yo decía, ‘¿cómo es que ya se va a acabar mi vida?’”.

Los doctores del hospital Kaiser Permanente en Santa Ana dirigieron a Miguel a realizarse una operación inmediata, que salvó su vida.

Tras un año, Miguel logró recuperarse y regresar a su vida normal. “Gracias a Dios y a los trabajadores de Kaiser que trabajan para nosotros”, dijo Miguel.

Cáncer asecha de nuevo

Para el 2016 todo parecía haber vuelto a la normalidad en la vida de los Rodríguez cuando la terrible enfermedad asechó de nuevo.

Paula, de 74 años, recuerda que ella comenzó a sentirse incomoda, pero no sabía la razón del malestar.

“Yo creía que era algo como que tenía hambre. Me comía algo y se me quitaba. Pero no pensé que podría tener algo grave”, relato.

Sin embargo, tras el diagnóstico de su esposo y por recomendación de su doctora, Paula se hizo el mismo examen que se hizo su esposo, el cual reveló lo impensable: cáncer de colon.

Al enterarse de su diagónstico, Paula dijo que su mundo se volteó de cabeza.

“Uno piensa en los hermanos, en mis hijos principalmente”, explica. “Yo me salía a llorar al baño para que no me oyeran [mi familia] y yo los veía o sacaba las fotos de ellos y (me ponía) a llorar porque decía, ‘ya voy a dejar de ver a mis hijos. Ya no voy a poder estar con ello’s”.

No obstante, tras la experiencia con su esposo, Paula sabía que al recibir tratamiento a tiempo su enfermedad podía ser curable.

“[Mis hijos] me daban muchos ánimos y me decían, ‘Mami, usted es mas fuerte que mi papá y todo va a salir bien y aquí va a estar con nosotros porque la necesitamos’ Y entonces pensé, ‘pues si Dios quiere sí, porque mi esposo esta bien’”, dijo Paula.

Y así fue. En noviembre del 2016 Paula se realizó la cirugía para remover el cáncer de colon. Su recuperación se prolongó más debido a que un mes después se enfermó de la vesícula y tuvieron que operarla de nuevo.

Actualmente, ambos están recuperados pero no se olvidan de hacerse sus exámenes de seguimiento regularmente.

Una enfermedad silenciosa

El cáncer de colon es el segundo cáncer más diagnosticado entre latinos después del cáncer de seno. Se estima que unos 7,900 hombres y 6,500 mujeres hispanos han sido diagnosticados con cáncer de colon en el 2018, según la Sociedad Americana del Cánce.

Margarita Sánchez-Padilla, doctora de medicina familiar y médico de cabecera de los Rodríguez, dijo que si la persona no se revisa regularmente, es difícil que sea diagnosticada porque la enfermedad es considerada “silenciosa”.

“Cosas que pensamos que pueden contribuir son la dieta, que venga en la genética, que las personas no tengan hábitos regulares de ir al baño. Por ejemplo, si alguien esta estreñido por mucho tiempo, hay cosas que pueden penetrar y causar problemas en el colon”, explica la doctora.

En el caso de los Rodríguez, ambos tienen historial de la enfermedad en su familia. El padre de Miguel falleció de cáncer de pulmón y el padre de Paula falleció de cáncer de próstata.

Otros factores son el alto consumo de carne roja o carne procesada, inactividad física, fumar, el consumo excesivo de alcohol y bajo consumo de calcio, frutas y verduras, indica la Sociedad Americana del Cáncer.

Algunos síntomas a grandes rasgos que pudieran indicar el cáncer de colon es la “pérdida de peso repentina, ir al baño irregularmente y desechar sangre”, dijo la doctora.

Se recomienda que las personas se revisen y si tienen dudas se hagan una colonoscopía—el examen que diagnostica el cáncer de colon—sobre todo las personas mayores de 50 años.

“Yo escucho muy frecuenta a personas que dicen, ‘Yo me siente bien. No siento nada’, pero muchos problemas son silenciosos”, dijo la doctora Sánchez-Padilla.

Sin temor al doctor

Ahora los Rodríguez, que llevan casados 54 años, continúan disfrutando su vida al lado de sus cinco hijos, 17 nietos y 7 bisnietos.

Miguel aseguró que en esos momentos de tristeza y desesperación, cuando fueron diagnosticados, lo mejor que pudo pasar es estar unidos en familia.

“También contar con el apoyo de la comunidad y los amigos y tener una buena confianza ante el doctor”, dijo Miguel, quien aconseja a sus hijos que se revisen regularmente.

El reconoce que en el pasado era uno de las personas que se rehúsan ir al doctor a revisarse.

“Nuestra cultura a veces no nos permite y nos da pena [revisarnos] pero hoy no importa, que me hagan lo que quieran. Quiero ir al doctor y hacerme mis chequeos”, dijo Miguel. “Quiero estar bien para mi familia”.

“No esperen, háganse el examen”, recalcó Paula.