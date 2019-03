Yo periodista, tú presidente

En medio de la selva parece difícil entablar una relación civilizada.

El tan-tan lejano reparte las noticias y nadie se preocupa de su verdad hasta que te invitan a la fiesta del Tarzán equivocado. Recorrer media selva, con el desgaste de lianas que conlleva, puede causar desasosiego. Al final, el emisor del tan-tan pierde seguidores, y likes. Hoy tenemos la impresión de vivir en otro ambiente. No hay mensajes de los de zurrarle al tronco hueco, o de los de formatear el humo a mantazos sobre la hoguera.

Tenemos tuits.

Escribir un mensaje de tuit requiere saber escribir algo. Los periodistas se esfuerzan siempre por contar cosas. Hay mucha presión para no escribir banalidades.

Johnny Weissmuller se hizo famoso como nadador ganando cuatro medallas de oro olímpicas, lo que le sirvió, tras su retiro, para hacerse con el papel del Hombre Mono de Rice Burroughs. Jane, la compañera de Tarzán, tuvo que aprender a entender las noticias del tambor para poder incorporarse a las actividades extra-arborícolas. Las mujeres no tenían gran protagonismo en la época. Tarzán tenía que salvarla cada tres pantallas. Chita es la compañera incondicional, un híbrido entre chimpancé y amiga.

Tarzán se interpone entre el periodista y el presidente.

Los salvajes, mientras, nunca tienen nombre. En nuestra sociedad son los que no pintan nada. Bueno, votan, y eso les da valor. La caza del voto es como la del león. El periodista solo procura que la caza sea legal, que si se quiere la pieza; esto es, el voto, no haya engaños ni juego sucio.

La mujer, hoy, es el cincuenta por ciento de la población pensante, o más. Y ya no espera a Tarzán. Ha aprendido a subirse sola al árbol. Por fin aprendió de tanto ver.

En las películas de Tarzán parece que no hay emigrantes. No es verdad. Tarzán y Jane eran personajes emigrantes; el primero circunstancial: la vida te lleva a veces a los lugares más insospechados aun sin pretenderlo. Así de impredecible es. Jane vino después, tampoco era del lugar. Al final de las películas se les ve felices en una tierra que no es la suya: se ganaron quedarse.

Chita hace las gracias que le permite su guión. Johnny también hace las suyas. Jane se adapta a él, y él a ella. Y son felices. No sabemos por qué las películas no se pueden convertir en realidad. Todos podemos tener nuestro árbol, ser Tarzán, Jane, o Chita.

Aquí termina mi relato señor presidente. Solo queda por decir, y no es una noticia falsa, que Johnny Weissmuller era un emigrante nacido en Freidorf, hoy Rumanía, y le dio mucho a este país.

No se fíe de las apariencias selváticas.

Luis Silva-Villar, profesor de Lengua y Lingüística

