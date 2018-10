Aracely Arámbula publica foto y dedica tierno mensaje a sus hijos

View this post on Instagram

Plaza de la Familia orgullosa de mis raíces y tradiciones mexicanas hermoso escuchar nuestra música 🎵 y ver parte de su historia en un lugar mágico como @Disney y que mejor de la mano de mis chicos 🙏🏻😍😍 mostrándoles de donde venimos #Mexicoenelcorazón #Familia #AmoMexico #Amordelbueno #vivaelamor #aserFelices #Happykids & #happymom #Siemprejuntos ❣️🍀Siempre tendrán mi mano para llevarlos por el buen camino y por el camino del Amor 💕Los Amo Infinitamente ………. 🙏🏻 #AgradecidayFeliz 🦋🌸🍀🌷🌱🌹🍁🌼🌺🍀🌈✨🙏🏻❣️❤️💝