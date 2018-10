De monja en Colombia a actriz porno, el radical cambio de Yuri Pineda

Una decepción amorosa en el convento le hizo cambiar su vida

La historia de la colombiana Yudy Pineda se ha vuelto viral en estos días.

La joven de 28 años está en boca de todos al conocerse que la actriz porno, que se gana la vida realizando este tipo de video por webcam, llegó a ser monja.

En una entrevista realizada para Caracol Radio, y recogida por Todo Noticias, Pineda confesó que entró a un convento en la ciudad de Urabá y allí estuvo por ocho años.

“Me sentía demasiado contenta”, aseguró antes de revelar que se enamoró de su profesor de catequesis. Esto fue lo que la hizo cambiar de opinión y abandonar el convento.

“Hablé con la hermana y le dije que no era correcto lo que estaba haciendo, me había enamorado, y me salí del convento”, dijo a caracoltv.com .

Se mudó a Medellín y allí conoció a quién la contrató para hacer los vídeos.

Supuestamente realiza, cada 15 días, 40 horas de vídeo. ‘Recibe como paga alrededor de 2,500 dólares.

Reveló que sigue siendo católica y asiste a la iglesia con regularidad.