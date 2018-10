Tras asesinato de su hija, abuela se convierte en mamá de sus cinco nietos

Pide a la comunidad que se toquen el corazón, y la ayuden con lo que puedan para sacar adelante a los menores

Nohemí Verónica Reyes se vio obligada a dejar de ser abuela de la noche a la mañana, para convertirse en la mamá de los cinco hijos que dejó su hija cuando la mataron en Tijuana.

Como la responsabilidad le cayó de golpe, no tiene donde vivir con sus nietos, por lo que la han pasado de motel en motel en la ciudad de Palmdale, al norte del condado de Los Ángeles.

Su hija, Sandy Edilia Merino, murió el 3 de marzo a la edad de 24 años. Le sobreviven sus cinco hijos, Ángel de 8 años, Gabriela de 5, Isaac de 4; y los gemelos Joshua y Jacob de 2 años.

Las causas del asesinato de la hija se desconocen. “No sé quienes fueron”, dice Nohemí Verónica.

“La policía solo me dijo que, por seguridad, era mejor que los menores fueran traídos de regreso a Estados Unidos”, cuenta.

El Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia de México (DIF) en Tijuana le entregó la custodia de sus nietos a Nohemí, y ella los ingresó al país.

“Mi hija había nacido en Los Ángeles. Sus tres hijos mayores también, solo los gemelos nacieron en Tijuana, pero están en proceso de hacerse ciudadanos estadounidenses”, explica.

Al regresar a la ciudad de Palmdale, la abuela de 46 años ya no pudo continuar con su empleo como cuidadora de ancianos porque no tenía con quién dejar a los cinco niños.

Al poco tiempo fue desalojada de la traila en la que vivía con los nietos, a causa de que la dueña fue demandada por no pagar el espacio, y la corte ordenó el desalojo.

Desde entonces ha estado buscando una vivienda de alquiler para ella y sus nietos.

“Ha sido muy difícil. Las rentas están muy caras. Por una recámara, mínimo quieren $1,100 dólares al mes en Palmdale. Nadie quiere rentarme con cinco niños. Además, piden muchos requisitos. Solo por la solicitud de crédito cobran $35 dólares”, cuenta.

Nohemí Verónica recibe 1,600 dólares al mes de ayuda del gobierno por los cinco nietos, una cifra en la que están incluidos $700 dólares en cupones de alimentos.

Pero el asunto de la vivienda la mantiene con los nervios de punta, por lo que se ha puesto a pedir el apoyo de la comunidad. Por lo mismo, se atrevió a abrir una cuenta en el sitio GoFundMe en la que solicita 60,000 dólares. De momento, lleva recaudado $3,703 dólares.

“Mi familia y amigos me han apoyado con ropa, zapatos, pañales, pero me gustaría poder comprar una camioneta van para tener donde transportar a los niños, y una casa para ellos”, cuenta.

No tener un techo, de verdad le preocupa. “En muchos moteles, ya no me quieren rentar con los cinco niños, porque dicen que gritan mucho. En este motel donde estoy ahora, las muchachas de la limpieza me comprenden y ayudan todo lo que puedan”, dice.

Sin embargo, su mayor anhelo es encontrar una casita para rentar y que no le pidan tanto requisito por el alquiler.

“Yo necesito encontrar una vivienda de renta accesible que pueda pagar”, exclama.

Amenazan con quitarle los menores

Se queja de que algunos empleados del Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS) le han advertido que le quitaran a los niños si sigue viviendo en moteles. “Ellos no hacen nada para ayudarme a encontrar una vivienda de renta para bajos ingresos. Cuando uno tiene bajo su cuidado cinco niños, es muy difícil estar buscando un lugar donde vivir todo el tiempo. Ser mamá de cinco es un trabajo de jornada completa”, resalta.

Y dice que ella no quiere defraudar a su fallecida hija.

“Sus hijos ya han sufrido mucho. Ellos están felices de estar juntos, pero tienen miedo de que por falta de una vivienda se los vayan a llevar de mi lado”, comenta desesperada.

La Opinión está a la espera de una respuesta del Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS) para ver cuál es la ayuda que ellos dan en estos casos a las familias.