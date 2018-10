Trump cae a su punto más bajo

En medio del tenso ambiente político tras los atentados fallidos contra distintos miembros del partido demócrata y de la masacre que se presentó en un sinagoga en Pittsburgh el sabado, el presidente Donald Trump sorprendió por convertir estos hechos en material político.

El lunes, durante una entrevista con Laura Ingraham, presentadora de Fox News, Trump sorprendió al preguntar por qué los medios nunca culparon al presidente Barack Obama por la masacre de la iglesia en Charleston, Carolina del Sur, en 2015.

Por si fuera poco el magnate también se preguntó por qué el candidato demócrata de 2016, Bernie Sanders, no fue considerado responsable de un tiroteo en 2017 del representante republicano en el Congreso, Steve Scalise, el año pasado.

Según informes oficiales el pistolero en ese incidente se había ofrecido voluntariamente para trabajar en la campaña de Sanders .

Lo que olvida Trump es que Sanders nunca ha atacado públicamente a Scalise por su nombre, pero Trump, como informó el New York Times , ha insultado repetidamente a muchos de los receptores de bombas presuntamente enviadas por correo por Cesar Sayoc.

Pero el desconcierto es total por el golpe bajo de Trump a Obama relacionando la masacre de nueve feligreses afroamericanos en junio de 2015 en la Iglesia Episcopal Metodista Africana Emanuel en Charleston con el primer mandatario afroamericano de la historia.

