Video de Alejandro Fernández en “extraño comportamiento” desata controversia

View this post on Instagram

¿Que le pasará al Potrillo?🧐🤕 👉 El mexicano se mostró en un estado inconveniente cuando ofrecía un show en Mexicali, Baja California. El video ya es viral en Facebook y otras redes sociales. . Según las imágenes de Fernández trata de interpretar el tema "Ya lo sé que tú te vas" pero es interrumpido por una molestia en la nariz que lo obliga a limpiársela constantemente. 🤨 . . #AlejandroFernandez #enlamovidard