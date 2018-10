Consulados dominicano y mexicano trabajan en conjunto para mejorar atención de inmigrantes

Ambos gobierno latinoamericanos reconocieron la necesidad de replicar prácticas de atención a las diásporas en EEUU

En un ejercicio de intercambio de experiencias sobre atención a inmigrantes, el cónsul general de México en Nueva York, Diego Gómez Pickering, recibió a miembros del Instituto del Dominicano en el Exterior (INDEX) con sedes en Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts, quienes reconocieron los avances del consulado mexicano y cuyas prácticas de atención a inmigrantes podrían replicar.

“Tras conocer los diferentes servicios consulares que se ofrecen a través de los departamentos de documentación, protección, atención a comunidades y los resultados obtenidos con las ventanillas comunitarias para el público en materia de salud, educación financiera y oportunidades educativas, la delegación dominicana reconoció los avances que la red consular mexicana ha alcanzado y mostró interés por replicar algunas iniciativas“, indicó el Consulado mexicano en un comunicado.

Agregó que los representantes de ambos gobiernos trabajarán en conjunto para mejorar la atención de las diásporas de sus ciudadanos en la Costa Este de los Estados Unidos.

Se estima que en el país hay alrededor de 1.4 millones de dominicanos, de los cuales un alto porcentaje, alrededor del 41 por ciento, se concentra en Nueva York.

El cónsul Gómez Pickering destacó la importancia de este tipo de encuentros a fin de mejorar los servicios a inmigrantes y unir a naciones al compartir experiencias.

“El intercambio de prácticas permite a los gobiernos latinoamericanos unir lazos y trabajar de la mano para coordinar mejor las iniciativas que contribuyen a incrementar los estándares de vida de los migrantes”, se expuso.

El director del IME, Juan Carlos Mendoza, destacó la importancia de este tipo de alianzas.

El grupo pudo ser testigo ‘in situ’ de cómo opera la red consular mexicana con distintos programas, incluidos la renovación de documentos, programas sociales, asesoría financiera, capacitación laboral.

Los recorridos incluyeron instalaciones alternas de los consulados, así como espacios de organizaciones con las que colaboran, como Casa Puebla, en el caso de México.

“La delegación pudo observar ‘in situ’ la operación del Consulado sobre Ruedas… para garantizar la protección de los mexicanos y facilitar su integración. En esta ocasión, se pudo presenciar un Key to the City que se lleva a cabo en colaboración con la New York Immigration Coalition (NYIC) para acercar una gama de servicios a los connacionales”, se destacó.

Los representantes de ambos gobiernos acordaron trabajar en conjunto para mejorar sus servicios.