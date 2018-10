Damaris Rojas levanta pasiones con sexy disfraz de enfermera para Halloween

La exparticipante de ‘Enamorándonos’ se vistió de manera muy sensual

Para este Halloween Damaris Rojas se convirtió en una sexy enfermera.

Y es que la modelo asegura que desea ayudar a las almas desencantadas del amor para poder tener una nueva oportunidad.

“Decidí de enfermera para poder curar corazones rotos. Ahorita mi corazoncito está solo y triste, no tengo prospectos, escríbanme… pero ahorita no le he puesto atención a esa parte, estoy más enfocada a mi show, mi hijo y en trabajar“, aseguró en entrevista para Agencia Reforma.

Sobre el Halloween y Día de Muertos, la exparticipante de ‘Enamorándonos’ dijo que le encantan estas fechas porque se divierte con su retoño buscando de qué se van a disfrazar.

“Me gusta y más por mi hijo, a él le encanta, andamos de Catrina y lo llevo a los festivales y a pedir calaverita y no se pierde la tradición“, comentó.

Y sobre el amor, Damaris pide que sus siguientes prospectos no sean mentirosos, pues es lo que más odia en la vida.

“Ya tuve la experiencia de tener como novios guapos y me fue mal, ya tuve la experiencia de estar con alguien que no era mi tipo y me fue mal, creo que lo principal que pido en una persona y a la vida es que sea un hombre honesto.

“No me gustan las mentiras porque lastiman mucho y deterioran la relación, que haya confianza y que sea trabajador y tenga metas“, indicó.

La curvilínea deja en claro que no regresará al programa ‘Enamorándonos’ y que se encuentra trabajando en sus shows donde baila y canta.

“Es un show donde deleito la pupila para los caballeros, hago pole dance, twerk, canto mi canción, llamada ‘Hasta Abajo’, hacemos dinámicas, damos regalos y la gente se va contenta.

“(La canción) La letra es inédita, ya está en plataformas digitales, es una fusión de pop y reggaetón”, finalizó.

POR: Elizabeth García