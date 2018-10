Las casas tenebrosas de Halloween en Los Ángeles

Familias decoran sus viviendas en anticipación del Día de las Brujas

Esqueletos, payasos tenebrosos, calaveras y zombies acechan el patio delantero de la familia Troncoso en Pacoima.

Rosa Troncoso tiene una de las casas más terroríficas de su vecindario en el Valle de San Fernando, una jungla de figuras tenebrosas que deleitan a los cientos de niños que pasan a diario al ir y venir de las cuatro escuelas que se ubican sobre la Calle Vaughn, muy cerca de su casa.

La macabra noche de Halloween llegó y muchos hogares en Los Ángeles – como el de los Troncoso – ya están listos para recibir con horripilantes decoraciones a los valientes buscadores de dulces que van de puerta en puerta, como es la tradición.

A la entrada de la casa de Troncoso, el temible muñeco Jigsaw the las películas Saw da la bienvenida a todo intrépido que se atreva a cruzar el patio para tocar la puerta y pedir el famoso “Trick or Treat”.

Troncoso dice que ella y su familia disfrutan mucho la celebración de Halloween y decorar la vivienda es una tradición compartida por todos..

“Mi mamá fue la que comenzó las decoraciones cuando éramos chicos, después a mi me gustó y quise hacerlo aquí en mi casa. Y ahora mi hijo Jesse ya también pone decoraciones”, relato. “Ni sé cuánto hemos gastado, compramos las decoraciones donde sea, en el swap meet, en el Big Lots”.

Agregó que al ponerse el sol, las decoraciones se ven aún más temibles; al grado que muchas veces los más pequeñitos se rehúsan a entrar a la casa a pedir golosinas. Ella y su familia disfrutan al máximo el Día de Brujas, ya que les toma alrededor de un mes arreglar la casa. Empiezan poniendo algunas figuras, y cada día le añaden otras, hasta forma una jungla tenebrosa que deleita y genera miedo al mismo tiempo.

“Nosotros hacemos que los niños vengan hasta la puerta por sus dulces, pero si tienen mucho miedo, salimos y se los damos [en el portón]”, explicó Troncoso.

La casa de las arañas

En Wilmington, al sur de Los Ángeles – a lo lejos – una casa parece tener una decoración simple con el esqueleto de un enorme dinosaurio, pero al acercarse uno puede ver una de las fobias más grandes para muchas personas; las arañas.

La casa de las arañas, localizada en el histórico vecindario Banning, cuenta con enormes redes que simulan ser telarañas, colocadas por todo el patio. La puerta y ventanas de la vivienda están “infestadas” de arañas o tarántulas que simulan caminar hacia todos lados.

Cecilia Moreno, la dueña de la casa, dijo que la idea de las decoraciones nació de una oferta en especial del día después de Halloween en una tienda.

“Las arañas estaban en especial y las compré y después mi novio me dijo que iba a hacer una telaraña…después hizo otra que atraviesa todo el patio y como aquí pasan muchos niños les gusta”, expresó.

Su madre, Hilda Moreno, dijo que a ella no le gusta mucho la decoración pero disfruta la celebración.

“A mi me gusta más como la casa de la esquina con calabacitas y espantapájaros, pero esto le gusta a mi hija y yo la apoyo”, dijo Hilda “Aquí llegan tantos niños y todos se amontonan a pedir dulces”.

Cecilia dijo que ella recuerda mucho cuando su madre la llevaba a pedir dulces a los vecindarios, ataviada con sus disfraces, y se ponía muy feliz al recibir las golosinas. Y aunque ella no ha gastado grandes cantidades en decoraciones, sí lo hace en los dulces.

“Yo creo que gasto como unos 400-500 dólares solamente en dulces. No nos vamos del patio hasta que todo niño haya recibido dulces en nuestra casa”, recalcó Cecilia. “Aquí la noche de Halloween es un evento para toda la familia”.

Un Halloween seguro

Para tener un día festivo de Halloween sano y divertido, expertos piden a los dueños de casas que no pongan focos o cables eléctricos en los árboles o vegetación que este muy cerca de cables de alto voltaje o en los postes eléctricos.

De igual manera, trata de tener alejados las decoraciones inflamables de las fuentes de calor como los focos incandescentes o velas encendidas.

“Deseamos que las familias y todos los que decidan festejar disfruten sus decoraciones de la forma más segura posible”, dijo Andrew S. Martínez, vicepresidente de Protección, Seguridad y Flexibilidad Empresarial de Southern California Edison (SCE). “Por ejemplo, los faroles de calabaza deben estar siempre iluminados con velas sin llamas (a pila). De hecho, este tipo de vela es ideal para todas las decoraciones ya que ofrecen el mismo efecto que las velas encendidas y, lo que es más importante, no crean un riesgo de incendio”.