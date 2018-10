Mujer vive una “tortura” tras una década de matrimonio ¡por ser alérgica a su marido!

En un principio se percató que cuando eran novios, su cara enrojecía luego de saludarse, sin imaginarse que esto era signo de un problema mayor

Triste historia la de una mujer colombiana de 35 años, cuya identidad no ha sido revelada, y quien vive una verdadera tortura en su matrimonio… y no precisamente por lo que pudieras imaginarte.

Resulta ser que esta mujer comenzó a salir hace 11 años con el que ahora es su esposo y al poco tiempo de iniciar su relación, se percató que su cara se enrojecía luego de saludarlo, desencadenándose un fuerte picor que solo podía calmar con agua y crema.

En un principio no le dio tanta importancia; sin embargo, el problema empeoró ya casados, ya que luego de tener intimidad, los fluidos de su esposo le causaban alergia, haciéndole sentir mucho ardor, comezón y enrojecimiento en sus partes íntimas, descubriéndose que era alérgica a los fluidos corporales de su marido.

Buscando una solución, la pareja acudió con un especialista, el cual les recomendó usar preservativos, pero para su mala fortuna, la mujer también resultó alérgica al látex.

“Con el paso del tiempo me di cuenta que me sentía mejor si inmediatamente terminado el acto sexual me lavaba con abundante agua”, explicó la mujer a la estación radiofónica La W.

Para su buena suerte, conforme ha ido pasando el tiempo, su cuerpo ha podido desarrollar un tipo de resistencia y la alergia a los fluidos de su marido poco a poco han ido disminuyendo, aunque la barba sigue siendo su principal problema.