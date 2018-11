Busca quien le diseñe un vestido con cabello de su difunta madre

Al enterarse que su madre estaba enferma, comenzó a recoger su cabello para quedarse con un recuerdo de ella para siempre

Superar la pérdida de un ser querido no es nada fácil. Todos quisiéramos conservar algo de esa persona que nos ayude a tenerla presente todos los días de nuestras vidas. Pero hay quienes en su afán por no dejarlos ir son capaces de hacer cosas un tanto descabelladas.

Eso es lo que justamente pretende una mujer de 61 años, de Bristol, Inglaterra, la cual tiene una petición un tanto fuera de lo común: busca alguien que le diseñe un vestido con cabello de su madre.

Resulta ser que durante 4 años, estuvo recolectando cabellos de su madre al enterarse que estaba muy enferma. Ahora, recientemente, en el sitio de moda Sewport publicó una oferta que ha llamado mucho la atención.

“Busco a alguien para recrear el vestido de novia de mi madre de 1953, que usó cuando se casó con mi padre. Mi madre falleció recientemente y me gustaría crear un recuerdo especial de su vida. El vestido servirá de esta manera, sin embargo, necesito un especialista ya que el material del que me gustaría crearlo es muy extraño. Descubrí que mi madre estaba enferma en 2014 y desde ese momento en adelante comencé a recoger su cabello. En ese momento no estaba seguro de por qué lo estaba recolectando, sin embargo, ahora creo que sí”

El diseño de arriba es el vestido que quisiera le hicieran y el valiente que se anime a confeccionarlo ganará un poco más de $1,700 dólares.

De momento, nadie ha aceptado la oferta pero le gustaría estrenarlo en agosto del próximo año, justo en el aniversario luctuoso de su madre.

