Latina se encarga de recordar y honrar a los niños enterrados en cementerio de Oxnard

Cada Viernes, Gabriela Valencia Mendoza lleva flores a las tumbas de los niños

El Día de Muertos se celebra hoy jueves 1 de noviembre, en que las familias van al cementerio a pasar un tiempo con sus seres queridos.

Pero para Gabriela Valencia Mendoza, cada viernes es Día de Muertos.

Por varios meses ya, la mexicoamericana lleva flores a las tumbas de niños en el cementerio Santa Clara Mortuary de la ciudad de Oxnard.

La inspiración para este acto que ella considera su “pasión y devoción” le llegó de un sacerdote hace más de 10 años.

“El padre me decía lo bonito que es ir y poner flores a los niños [fallecidos]”, recordó Mendoza. “Sobre todo los niños que no tienen nombres, que fueron abortados o que fueron víctimas de asesinatos”.

Aunque lo empezó a hacer hace casi un año en menor escala, se alejó por un tiempo del cementerio.

Tras la muerte del sacerdote en junio de este año, ella sintió un llamado especial. “Después que él había fallecido algo me dijo ‘Tu Gaby, tienes que seguir con esto’”, dijo Mendoza.

Y desde entonces va religiosamente cada viernes para llevar entre 150 a 400 ramos de flores a las tumbas de niños. Las flores son donadas por una florería que las obsequia de manera anónima.

Un esfuerzo familiar

A sus 34 años, Mendoza continúa este acto de bondad que comparte con toda su familia.

Comenzando el jueves, Mendoza – junto a su madre y su tía – comienzan a preparar los arreglos y los viernes se va con sus padres, tía y sobrinos a dejarlas. A veces incluso, lleva a su hija de 5 años.

“Quiero que ella y mis sobrinos sepan que la muerte no es algo malo. Que no tengan miedo ir al cementerio”, dijo Mendoza.

Agregtó que hasta el momento no ha podido identificar todas las tumbas de los menores debido a la cantidad que hay en camposanto. Y también lleva ramos de flores de acuerdo a la donación que recibe.

“Yo no soy una persona que tiene muchos recursos, pero mientras Dios me ayude, yo lo voy a hacer”, recalcó.

La residente de Oxnard dijo que en sus visitas al cementerio se ha encontrado con personas que le cuentan las historias de cómo perdieron a sus familiares. Sin embargo, las que mas le impactan son las de los niños.

“A veces se sientan los niños y me dicen, ‘Mi hermanito murió así’, o ‘Lo encontraron negro y morado’. Es un trauma tan grande para los niños que están ahí”, relató.

Añadió que se ha ganado la confianza de chicos y grandes, hasta el punto que las familias le cuentan sus penas.

Lucha por la vida

Abogar por los pequeños que no tuvieron la oportunidad de vivir es una de las razones principales por lo que Mendoza es pro-vida.

“Yo no quiero que los niños sean abortados. Pienso que si Dios les da la oportunidad de tener una bendición, él proveerá”, señala. “Yo escucho y doy mi consejo porque quiero traer concientización”.

Mendoza dijo que esta labor llena su vida espiritual y es algo “muy bonito” poder ayudar a otras familias y a niños fallecidos cuyas placas no tienen nombres.

“Cuando voy al cementerio siento como si estoy en un paraíso. Le canto a los niños y a veces ni me doy cuenta cuando empiezo a cantar”, describió. “Pero a veces las familias se acercan y me graban o me toman fotos”.

Mendoza dijo que una de sus esperanzas es que este acto de bondad se expanda a otros cementerios con otros voluntarios.

“Yo no busco el reconocimiento, ni que la gente me agradezca. Es porque todo esto me llena mucho el corazón”, recalcó.