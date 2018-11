No tienes excusas: vota

Este es un llamado urgente para que este martes 6 de noviembre, si eres ciudadano, votes. Y que si no lo eres, insistas en que aquellos que puedan votar y que tú conoces, lo hagan.

Hace dos años, Donald Trump ganó la presidencia porque 90 millones de personas con derecho al voto no lo ejercieron. Por eso ganó.

Ahora se están viendo las consecuencias nefastas para nuestra comunidad y todo el país.

La campaña de Trump ha perdido cualquier resto de dignidad. Cualquier mentira es justificada. Saben que no hay tiempo para rectificar el efecto de las mentiras.

https://www.politifact.com/personalities/donald-trump/statements/byruling/false/

Como que si pierde el Trumpismo no habrá atención médica ni la garantía de no perder el seguro por precondiciones. En realidad es el gobierno el que está en tribunales insistiendo que esa garantía no es constitucional.

Como que si pierde el Trumpismo los demócratas usarán la violencia, cuando la violencia asesina es ejercida por desaforados y neonazis fanáticos del presidente y energizados por su retórica.

Como que los demócratas quieren invitar caravanas de indocumentados para entregarles cuidado médico, ayuda social, educación gratis y el derecho al voto.

Como que las 3,000 víctimas de los huracanes que asolaron Puerto Rico nunca existieron.

La razón que las mentiras crecen es que hasta ahora no fueron castigadas.

Tienes la oportunidad de corregir eso ahora. Vota.

Las alternativas son claras. No pueden ser más evidentes.

No hay excusas para que no votes. No las hay.

Si eres joven y piensas que son todos iguales y que hay tiempo, te habrás dado cuenta de que si seguimos en esta dirección, cuando decidas hacer algo será demasiado tarde.

Si no pensabas votar porque el martes trabajas, hazlo antes o después de hacerlo: las urnas están abiertas en California de 7 de la mañana a 8 de la noche.

https://ballotpedia.org/State_Poll_Opening_and_Closing_Times_(2018)

Y si llega la hora del cierre y estás esperando, tienen que dejarte votar. Y si no puedes votar a esa hora, tu empleador tiene por ley que darte dos horas para votar, sin bajarlo de tu paga. https://www.sos.ca.gov/administration/news-releases-and-advisories/2016-news-releases-and-advisories/california-law-allows-time-vote-election-day1/

Si no pensabas votar porque crees que el resultado no influye en tu vida, da una mirada a tu alrededor. Tu empleo y economía, tu estudio, libertades, cambiarán.

No pienses que después de las elecciones la situación de hoy va a desaparecer. No. Los ataques contra los inmigrantes serán más violentos. Los insultos contra los latinos más ofensivos. Las agresiones contra las mujeres más graves. Y el universo de mentiras creado por Donald Trump, más impenetrable.

Ante la ausencia de una oposición con poder y sin quererlo, la prensa está en el frente de la lucha por la verdad.

Los ataques del Trumpismo contra la prensa, desde la repetición de que es “noticias falsas”, que es “el verdadero enemigo del pueblo” hasta la violencia directa, continuarán.

Las noticias que quiere este régimen son las que aprueba. Impídelo. Vota.

Tradicionalmente, en Estados Unidos las elecciones nacionales de medio término – las que se celebran dos años después y antes de las presidenciales – tienen una importancia secundaria. Por lo mismo y la ausencia de una campaña nacional, los porcentajes de votantes se desploman. La ciudadanía no percibe la importancia del acto cívico supremo y pocos son quienes ejercen el derecho al voto.

Los comicios de medio término que se van a celebrar este martes 6 de noviembre no podrían ser más importantes.

Este martes, Estados Unidos puede decidir si sigue por el camino de extremismo y división. Un camino que llevará inexorablemente a la violencia generalizada y aceptada como natural. A una represión dirigida contra las minorías, los que son distintos: inmigrantes, afroamericanos, latinos, judíos, gays.

Estas elecciones se decidirán dependiendo de cuántos latinos, cuántas mujeres y cuántos jóvenes votarán.

Es tu oportunidad. El martes, vota. Es tu vida.