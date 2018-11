Residentes de Compton y Willowbrook celebran un paso adelante hacia el agua limpia

Condado de Los Ángeles toma control del Distrito de Agua Sativa, que ha enfrentado quejas por meses debido a agua amarillenta y mal oliente

Contentos pero no conformes, residentes de Compton se reunieron el jueves por la mañana para celebrar el camino hacia un mejor servicio de agua limpia que vienen pidiendo por meses.

Desde principios del año, habitantes de cerca de 1,600 hogares de Compton y Willowbrook, al sur de Los Ángeles, comenzaron a quejarse que el agua salía color café y a veces mal oliente.

“Antes, el agua estaba bonita, clarita. Podíamos tomar de la manguera. Ahora sale toda café, amarillenta”, dijo Felicitas Hernández, residente de Compton desde hace más de 45 años. “El otro día me estaba comiendo el cubito de hielo que sale del refri y estaba todo café y no me había dado cuenta”, agregó la señora.

Su hija Sandra Cabrera dijo que el problema comenzó hace algunos años, pero era muy leve. La situación empeoró hace un año en su casa y en todos los hogares de sus vecinos. “Tenemos que estar comprando agua embotellada a cada rato”, se queja.

Adicionalmente, asegura que hace tres días le cortaron el agua sin previo aviso y tuvo que pagar 160 dólares para instalar de nuevo el servicio. “Pero ni siquiera me mandaron una notificación, ni nada”, denunció.

Estos problemos se los achacan al Distrito de Agua Sativa, que ha estado en la mira desde que los vecinos empezaron a quejarse por la calidad de agua. Sin haber resuelto el problema, este jueves el Condado de Los Ángeles removió a la administración de esa entidad y tomó las riedas del Distrito de agua.

“El condado de Los Ángeles está listo para intervenir y avanzar. A partir del 1 de noviembre, nuestro Departamento de Obras Públicas asumirá la responsabilidad de operar el Distrito de Agua de Sativa, e inmediatamente comenzará a evaluar la situación y preparará a la comunidad para una transición sin problemas a un proveedor de servicios de agua competente que garantice que tengan acceso a largo plazo al agua limpia, clara y asequible que se merecen“, dijo el supervisor Mark Ridley-Thomas, quien representa el área.

El anuncio se hizo después que el gobernador Jerry Brown firmara la ley AB 1577 en septiembre autorizando el desmantelamiento de la junta directiva del Distrito de Agua Sativa, compuesta por cinco miembros.

“El agua limpia es una necesidad básica…Queremos asegurarnos que la misma agua que se reparte en las comunidades afluentes se reparta aquí”, dijo el asambleísta Mike Gipson, representante de Compton y autor del proyecto de ley.

El problema está en las tuberías

Leonardo Cáceres, otro residente de Comptons, dijo que a él de nada le sirvió instalar una tubería nueva en su casa porque el problema viene de las pipas del agua de la ciudad.

“El otro día me iba a bañar y el agua salió café. Y que me visto corriendo y que le llevo una muestra a los de Sativa [compañía del agua] para que vieran como esta el agua”, dijo Cáceres, quien ha vivido en su casa de Compton por 25 años. “Así no se puede. La ropa también se hace toda fea cuando la lavamos con esa agua”.

Cáceres dijo que para solucionar el problema del agua dejan correr el agua por unos minutos para que se aclare, pero si pasan los de la compañía del agua y ven que esta abierto el grifo les dan una multa.

María Hernández, otra residente de Compton, dijo que ella comenzó a darse cuenta que el problema con el agua estaba empeorando cuando sus peces y tortugas se murieron.

“Ahora lo que hacemos en las mañanas (es que) tenemos que dejar abierta la llave como 20 minutos antes de que mi esposo se meta a bañar. Es un problema porque él se va a las 4:00 de la mañana a trabajar y desde las 3:30 a.m. estamos con la llave abierta”, explicó Hernández. “Y si no lo hace uno sale alergia y ronchas”.

Solución tomará tiempo

Mark Pestrella, director del Departamento de Obras Públicas del condado de Los Ángeles, dijo que hace un tiempo vio en televisión a una residente de Compton mostrando el agua café que salía de su llave y consideró que eso era injusto.

“Este problema del agua es completamente inaceptable…Esta mañana se le entregaron llaves [del establecimiento] Sativa a mi personal y estamos en modo de emergencia para trabajar”, dijo Pestrella. “El objetivo es reducir el riesgo de incidente a 0 y comenzar a mandarles [a los residentes] agua limpia y segura”.

No obstante, los funcionarios confirmaron que este problema tomará tiempo para arreglarse. Se estima que se necesitan unos 15 millones de dólares para mejorar las tuberías que tienen hasta 70 años de antiguedad y son las que causan que el agua salga café.

“Les estaremos dando actualizaciones semanales”, dijo Pestrella, asegurando un mejor servicio al cliente que no tenían bajo el anterior liderazgo en Sativa.

La residente y activista de Compton Martha Barajas dijo que esta orgullosa de los 6,000 residentes que han luchado por una necesidad básica en el mundo. Sin embargo, recalcó que no celebrarán completamente hasta ver los cambios.

“Estamos pendientes de las demandas que estamos pidiendo que es agua limpia, respeto al cliente y contabilidad de los contratos que no sean los amigos de los amigos”, dijo Barajas, refiriéndose a los contratos que entregaba la exjunta directiva de Sativa a conocidos.

La oficina de pagos y número de teléfono de la compañía de agua continúan siendo los mismos. Clientes con preguntas adicionales pueden llamar a los teléfonos 1-800-675-4375 o (626) 485-4334.

El Distrito de Agua Sativa dijo que no tenía comentarios aparte del anuncio que se dio en la conferencia de prensa.