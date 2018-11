Sergio Mayer estalla contra colaboradoras y les dice pen…

MÉXICO – El polémico diputado y cantante Sergio Mayer nuevamente está en el ojo del huracán, luego de que se difundiera un audio donde llama “niñas pendejas” a sus colaboradoras.

En el material se escucha a Mayer regañar a parte de su equipo, al parecer por una mal logística en un evento.

Todo parece transcurrir en una reunión que tuvo el diputado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con su equipo de trabajo luego de un evento, que no salió como él lo deseaba y lo tenía planeado.

Su furia se desató porque durante un recorrido que tuvo en las calles de la Ciudad de México, una mujer le pidió propaganda de él, pero el diputado no tenía ni un folleto en su mano y su equipo cercao no pudo resolver a tiempo.

Pasado el evento, Mayer se reunió con sus empleados a los que regañó, una de sus empleadas le comentó que algunas personas que colaboran con él lo consideran como una persona enojona.

A lo que el de inmediato respondió.

“Las niñitas estas pendejas, que están paradas viéndome cómo hablo, no las necesito que vengan a decir: ‘Es que está de malas’. ¡Cómo no quieren que esté de malas! ¡Claro que me enojo! Todos se

hacen pendejos. Ya hay otras que son las mismas pendejas”, dijo el diputado, de acuerdo a lo que se escucha en el audio.

El audio ha sido difundido en las redes sociales, donde las críticas hacia Mayer no se han hecho esperar, ya que desde su candidatura generó polémica, ahora ya como legislador en funciones no ha sido la excepción.

El patanazo de @SergioMayerb al parecer lo volvieron a hackear, es un soez ordinario, si así con esa amabilidad y cultura trata a sus empleados, no quiero ni imaginar lo que hace escudado en el fuero constitucional. pic.twitter.com/YTvQfP1zgC — AXEL VON DEXTEЯ (@Dominatvr) November 1, 2018

Cuando llegó a la Cámara de Diputados, Mayer fue nombrado titular de la comisión de cultura, lo que desató fuertes críticas por parte de intelectuales del país.