Aracely Arámbula explica por qué no quiere estar en serie de Luis Miguel

La actriz de Telemundo se rehúsa a que se nombre en la bioserie del padre de sus hijos

Aracely Arámbula es parte importante de la vida de Luis Miguel y la segunda temporada de la bioserie de este último abordaría su matrimonio pero la actriz de telenovelas preferiría si se omitieran esos detalles.

“Él puede sacar todo lo que él quiera antes de conocernos y de mis hijos, por supuesto que mi nombre no puede salir ahí y ninguna persona de su oficina se ha acercado a preguntarme. Yo estoy ajena a eso, no me interesa tampoco. Pero no quisiera que salieran tampoco lo de mis hijos aunque es parte de su historia“, dijo la actriz de “La Doña” al programa de Telemundo “Suelta la Sopa”.

Arámbula explica que su historia es de telenovela y le gustaría que se mantuviera privado.

“Fue una historia tan hermosa, una verdadera historia de amor bellísima, que el día que yo la cuente, el día que yo quiera contarla, y no quiero decir que la voy a contar, yo la conozco, la sabemos los dos, y la sabe mi familia y la sabe nuestra gente cercana. Es una historia tan hermosa que esa historia de verdad [es una] gran historia, mejor que una telenovela. Pero en realidad no me interesa plasmarla, pero además como no está en mis manos los escritores ponen diferentes cosas y cambian y hacen a su manera, entonces realmente yo siento que es una historia tan hermosa que no me gustaría que la tocaran para que no le hicieran mal“, explicó.