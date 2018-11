Así confirmaría Paola Rojas divorcio de Zague tras polémico video sexual

La periodista aseguró durante las Lunas del Auditorio que ya está “libre en el mercado”

Paola Rojas está libre para amar.

Y es que la presentadora se sinceró durante las Lunas del Auditorio, en donde aseguró que está a un paso del divorcio.

En un segmento que condujo junto a Arath de la Torre, la periodista elogió al cantautor Benny Ibarra al decir que es un hombre “muy talentoso y exitoso“, por lo que su compañero no se quedó callado y decidió preguntarle si tenía algún interés por él, a lo que Rojas contestó:

“No, yo no le estoy tirando la onda, cómo crees (…) pero ya estoy libre en el mercado y tú no“, contestó.

Ante esta declaración se podrían confirmar los rumores sobre su divorcio con el exfutbolista Luis Alberto Alvez “Zague“, quien hace unos meses se vio en medio de la controversia por filtrar su pack a una mujer que, al parecer no era su esposa.

En su momento, la pareja no quiso dar declaraciones sobre su situación sentimental, por lo que son las primeras palabras que Paola habla sobre el tema en público.

POR: Elizabeth García