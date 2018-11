Denuncian discriminación a hispanos por hablar español en centro de votación en Georgia

Mexicano alega que la emprendieron en su contra cuando intentaba ayudar a otro hispano

Un hispano en Georgia que le ayudó a otro a traducir al español una boleta de votación dice haber sido atacado y discriminado por una mujer que también participaba en la jornada de voto temprano.

Gabriel Velázquez, dueño de una taquería en Gainesville, relató a Mundo Hispánico el mal rato que pasó el miércoles 17 de octubre en el Hall County Government Center cuando, por intentar ayudar a otro votante hasta lo acusaron de querer imponerle el voto.

“Acompañé a una de mis amistades a votar para luego salir a almorzar. Durante el momento que hicimos la fila, entre ella y yo estábamos hablando español y se nos arrimó el señor que estaba al frente de nosotros. Nos dice que no sabía nada en inglés y que no sabía que estaba en la boleta de aquí del condado de Hall”, indicó Velázquez al referido medio.

En ese momento, el mexicano le dijo al otro que tenía el derecho de un traductor para que le aclarara la boleta. Fue entonces cuando decidió el mismo ayudarlo.

“Él dijo que sí y al momento una amiga nos entregó una boleta vacía para que él pudiera ver quiénes estaban en la papeleta este año. Yo empecé a traducirle todo. Él me pidió si podía traducirle desde el principio. Yo fui desde arriba. En la primera línea le dije que esos eran los candidatos a la gobernación. En ningún momento le mencioné nada de partidos ni cómo voté yo personalmente o mis puntos de vista. Simplemente le estuve traduciendo”, cotinuó el entrevistado.

Cuando estaba tratando de explicarle, una mujer que estaba al frente de ellos comenzó a gritarles.

“Gritó que yo estaba diciéndole por quién votar. Yo le dije a la señora que en ningún momento le estuve diciendo por quién votar, yo simplemente le estuve traduciendo. Le pedí que se diera la vuelta y nos dejara en paz”, aseguró.

Aunque al final lo dejaron votar, el empresario argumentó que aunque había otra gente hablando en el lugar, la implicada solo los emplazó a ellos así como un oficial en la escena. Debido a lo anterior, el hispano consideró que fue discriminado por hablar español.

“El policía nos dijo a nosotros que teníamos que estar callados. En ningún momento le mencionó a ninguna otra persona y hubo varias personas ahí hablando, no nomás nosotros…en ningún momento le dijo que tenían que estar callado, simplemente a nosotros. Eso fue lo que me me hizo enojar más que nada. Que era obvio, discriminación…”, sostuvo.