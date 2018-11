Desiree Ortiz, ex de Luis Miguel, y su descarado mini short blanco inflaman Instagram

View this post on Instagram

En medio de mi búsqueda personal y espiritual, llevo años trabajando en algo que a mi criterio, es uno de los instrumentos clave para alcanzar la felicidad; el desapego. Desapego significa ser capaces de salir de nuestra zona de confort para dejar de necesitar, de depender, de vivir con miedo o ansiedad a perder situaciones, personas o cosas a las que nos aferramos de manera insana. Practicar el desapego es a mi criterio uno de los primeros pasos para alcanzar la paz interior. Es permitirnos ser más libres, más ligeros, menos aferrados a lo que tenemos o a lo que nos falta. Es vivir desde el corazón sin tener que necesitar de forma compulsiva nada ni a nadie. A su vez, significa también poder y saber darnos a los demás con autenticidad y sin presiones, tal cuál como somos sin tanta apariencia ni tanta pendejada. Promueve tu libertad y permite ser libres también a los demás. Estamos ante una dimensión llena de evolución en dónde es fundamental aprender a limar miedos para amar de forma más auténtica y respetuosa. Es saber dar y permitirnos recibir sin presiones, sin necesidades ciegas, sin ansiedades o con eterno temor. Es preferir! sin necesitar al otro. Algunas personas se irán para siempre, los niños crecerán, nuestros viejos nos dejarán, algunos amigos dejarán de serlo y algunos amores se acabarán… llegarán otras muchas más cosas maravillosas, porqué la vida es cambio, pero también movimiento y todo ello forma parte del desapego. Y como tal, hemos de aprender a asumirlo para afrontarlo con mayor integridad; con mayor fuerza y con positivismo. No obstante, lo que nunca cambiará, es tu capacidad de amar: empieza siempre por ti mismo… 🙏🏻