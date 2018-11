NEXUS, la compañía que pone grilletes electrónicos a los inmigrantes, demanda al presidente Trump

La demanda abarca a por lo menos 3,600 inmigrantes y sus familias que viajan desde Centroamericana a través de México para llegar a EE UU

Por increíble que parezca, Nexus Service Inc, la compañía que pone grilletes electrónicos en los tobillos de los inmigrantes como garantía de fianza, a quienes salen de los centros de detención, financia una demanda colectiva contra el presidente Trump, para impedir que cumpla con sus amenazas de atacar a la caravana de solicitantes de asilo de Centroamérica.

“Muchos pudieran pensar que nosotros apoyamos esta demanda porque nos interesa que lleguen más inmigrantes para hacer más negocio poniendo grilletes, pero estos no se utilizan para todos los clientes”, dijo Evan Ajin, vicepresidente de operaciones de Nexus Services Inc.

Remarcó que ellos funcionan porque las compañías de seguro no quieren ofrecer fianzas de migración porque temen que muchos inmigrantes no regresen a las cortes. “No porque no quieran sino porque no están informados”, dijo.

Aclaró que la misión de su compañía no es ponerles grilletes a los inmigrantes sino darles la oportunidad de estar libres al lado de su familia. Fue hace tres años, que organizaciones que abogan por los inmigrantes, se quejaron de las altas cuotas que Nexus cobraba por los aparatos de localización que funcionan a través de un GPS. En promedio cobraban 420 dólares al mes.

Demanda colectiva

Ajin explicó que la demanda pide a las cortes que ordenen al presidente que no puede mandar militares a la frontera, porque posiblemente pueden generar violencia en la frontera sur contra los inmigrantes que vienen.

“Además hemos pedido a la corte que los inmigrantes que entran para pedir asilo, y que su miedo sea determinados creíble durante la entrevista, sean liberados inmediatamente sin ningún pedido de fianza”, dijo Ajin, cuyo padre es un inmigrante de Guatemala.

“Los integrantes de la caravana no son terroristas, solo vienen a buscar una vida, ni siquiera una vida mejor, solo una vida”, remarcó.

La demanda federal interpuesta por 6 solicitantes de asilo que vienen en la caravana, es también contra del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las milicias de supremacistas blancos.

En el documento se establece que el presidente Trump ha abusado de la ley, y los derechos constitucionales para detener a los centroamericanos de ejercer su derecho legal de buscar asilo, sin importarle que vengan niños inocentes.

Mike Donovan, presidente de Nexus, dijo que su compañía desde 2015 ha incorporado un área de defensa de derechos humanos, y por eso están apoyando la demanda contra Trump para proteger a los miles de centroamericanos, que vienen huyendo de la violencia de las pandillas, la miseria y la pobreza.

‘Es momento de decidir de qué lado estamos de la historia, y respaldamos esta demanda para prevenir una catástrofe en la frontera sur”, explicó.

Ahondó diciendo que con esta petición a la corte federal quieren proteger a los solicitantes de asilo de las políticas ilegales y acciones de los militares, agentes federales y milicias blancas armadas.

La demanda cuestiona las declaraciones del presidente Trump de que pretenden poner a los solicitantes de asilo en tiendas de campaña hasta que sean deportados, en lugar de colocar a los niños en instalaciones donde tengan acceso a agua para beber, temperaturas controladas y ventilación.

De acuerdo a la demanda, Trump ha dicho: “vamos a tomar a esta gente y tendrán que esperar… cuando averigüen que esto pasa, cada vez van a venir menos”. Estas afirmaciones, establece el documento, violan el Acuerdo Flores, ya que se intenta usar los centros de detención como freno para la migración.

También critica los señalamientos de la secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen: “esta caravana no puede venir a los Estados Unidos. No se lo vamos a permitir. No les vamos a permitir quedarse, los regresaremos a si país”.