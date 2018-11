Un corto sobre la inclusión social en la carrera a los Oscar 2019

La problemática que refleja nos involucra a todos como sociedad y que hay que animarse a mirar si es que queremos lograr una verdadera transformación

Las puertas de Hollywood se abrieron para presentar un corto animado con un mensaje de amor e inclusión “Ian, una historia que nos movilizará”.

No es una historia cualquiera, es la historia real de Sheila Graschinsky, una madre que junto a su hijo con encefalopatía crónica no evolutiva (la cual influye en su movilidad y lenguaje), buscan que se reconozca el lugar que le corresponde en la sociedad. Una sociedad que parece no estar preparada, aún, para aquello que considera diferente.

El objetivo del cortometraje es concientizar sobre la inclusión social. El hecho de saber que se trata de la experiencia de un niño de nueve años y su madre conmueve aún más. Escuchar a la madre, entender las razones por las que personas como Juan José Campanella y todo su equipo de “MundoLoco” decidieron involucrarse tiene sentido. Es imposible escuchar la historia desde la voz de Sheila y no entender la fuerza brutal llena de amor que la moviliza y la lleva a luchar por un cambio que todos necesitamos.

Sheila junto a su marido y los tres hermanos que tiene Ian, decidieron transformar el dolor en acción y amor. Ella estudió Comunicación Social pero dejó de lado su carrera para encontrar un espacio para su hijo y chicos como él para buscar mejorar la calidad de vida de las familias que crecen con un ser querido con discapacidad. Así nació Fundación IAN.

Sheila cuenta que un día, mientras llevaba a Ian a su terapia de rehabilitación, pasaron frente a una escuela, y los chicos desde la reja se burlaban de la discapacidad del pequeño que en aquel momento tenía seis años.

La mezcla de sensaciones y frustración de su madre frente a aquel panorama es lógico de esperar y cuenta que un día decidió acercarse a hablar con los directores del establecimiento, quienes le dijeron que no había material al alcance de los alumnos que les explicara la importancia de la inclusión.

“Entendí que no contaban con herramientas ni información para comprender cómo los chicos como Ian necesitan ayuda para poder jugar y explorar el mundo. Y desconocer genera miedos, rechazo, prejuicios y discriminación”.

Madre e hijo decidieron tomar cartas en el asunto y mostrarles cómo es vivir con discapacidad a otros niños y generar herramientas concretas de inclusión. Entonces escribieron el cuento “El regalo”. Gracias a las repercusiones y el modo en que quienes lo leían cambiaban su actitud, los llevó a ir aún más lejos y golpearon las puertas del universo y el corazón de “MundoLoco”.

Sobre la película

“Mundo Loco” es la productora que puso en imágenes los profundos sentimientos detrás de la historia. Bajo la producción de Gastón Gorali y la dirección de Abel Goldfarb, esta producción fue realizada con una combinación de animación 3D y Stop Motion, cuenta con maquetas reales, pero con la particularidad de que fueron hechas con material de reciclable.

Una maravillosa particularidad que tiene el film es que no utilizan diálogos para expresar los sentimientos de los niños, lo que lo hace aun más inclusivo, todos las personas sin importar idioma, raza, color o bandera serán capaces de entender el mensaje de amor que se quiere dar.

Juan José Campanella, señaló que para él lo más importante es que el corto se difunda: “que lo vean padres con sus hijos, que tenga impacto en la sociedad”. Además, se manifestó a favor de la “inclusión” y señaló que el “bullying” que hoy se extiende en distintos sectores de la sociedad y que él mismo sufrió en la adolescencia, “se multiplica cuando la persona es indefensa o cuando tiene algún tipo de discapacidad física”.

Reconocimientos que ya ha recibido el corto

LA Shorts International Films Festival con el galardón de “Mejor Animación”

International Independent Film Awards 2018 con el galardón de “Platinum Winner”

The Accolade Competition de “Best Short Film”.

Fundación IAN fue reconocida por Nickelodeon Latinoamérica con el Premio Pro Social en los Kids Choice Awards Argentina 2018 por su labor por una sociedad más inclusiva.

Chelsea Film Festival con una mención especial

“Best Animation” en el Delhi Shorts International Film Festival de India

Más allá de los premios, el próximo 30 de noviembre, “Ian” está a punto de convertirse en el primer cortometraje que será emitido en simultáneo por varios canales, incluso aquellos que compiten entre sí por tiempo y rating, en pos de llevar a los hogares un mensaje de inclusión. Los canales que participan son Disney junior, Cartoon Network, Discovery Kids, Nickelodeon, PakaPaka y Youtube Kids.

Tal vez es ignorancia, tal vez sea miedo a lo desconocido, por eso este cortometraje, es una oportunidad para que todos tomemos consciencia como parte de una mundo que busca derribar barreras, muros, y liberarnos de prejuicios. Inclusión, le decimos a algo que debería ser natural como el derecho que todos esperamos tener. La problemática que refleja nos involucra a todos como sociedad y que hay que animarse a mirar si es que queremos lograr una verdadera transformación.