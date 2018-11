Un padre decide hacerse amigo del matón de su hijo

Si descubres que tu hijo es un acosador o 'matón' en la escuela y agrede y humilla a otros niños, debes parar esa situación

Aubrey Fontenot se quedó dolidp cuando su hijo Jordan, de 8 años, le confesó que un niño le agredía en la escuela. Su pequeño tenía un matón que le molestaba.

“Hablé en la escuela varias veces y les conté sobre el asunto, pero ya sabía que no llegaría a nada”, escribió Fontenot en Instragam.

Lo peor de todo es que siguió sucediendo. Y las cosas llegaron a un punto crítico cuando el matón le robó el teléfono de Jordan.

Fontenot fue a la escuela y habló con el director y un policía. Y a pesar de que nadie lo dijo, Fontenot tuvo la sensación de que el niño que maltrataba a su hijo necesitaba ayuda.

Fontenot descubrió que el matón de su hijo estaba siendo acosado por otros niños en la escuela porque no tenía ropa ni zapatos limpios. Cuando Fontenot habló con la madre del niño, a quien le dio permiso para comunicarse con su hijo, ella admitió que la familia no tenía hogar y que luchaba por encontrar estabilidad.

Entonces, Fontenot decidió hacer algo para por lo menos darle una lección al muchacho. Pasó el día con el matón de su hijo.

“Ayer decidí pasar algo de tiempo con el matón escolar de mi hijo. Solo para profundizar u“n poco. ¿Por qué? Para descubrir que estaba siendo acosado por no tener ropa limpia y zapatos limpios y averiguar que su familia había pasado por momentos difíciles. Todo comenzó a tener sentido. No tenemos ni idea de lo que están pasando estos niños en estos días porque a muchos de nosotros simplemente no nos importa y esto no es una historia poco común para mucha gente, así que pasé gran parte de mi día ayer comprando y enseñando a este joven sobre el respeto propio, la integridad, la moral, la confianza. Todos venimos de diferentes orígenes, pero todos compartimos el mismo objetivo de éxito”, escribió Fontenot en Instagram.

Fontenot también organizó una reunión entre el niño y Jordan.

“Cada uno de ellos tuvo que hablar y luego dije: ‘desde este momento, nada de lo que ha pasado tiene importancia. Estréchense la mano y de ahora en adelante ustedes son hermanos y se protegen mutuamente'”.

Los chicos ahora son amigos y juegan videojuegos juntos en el salón de tatuajes de Fontenot.

Fontenot también lanzó un GoFundMe para la familia del niño, que superó su meta de $7,000 dólares y recaudó para recaudar más de $32,000 dólares.