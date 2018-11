Viral: El asombroso résumé de un niño chino de 5 años

Asegura que ha leído 10,000 libros en chino y en inglés

Chen es el nombre del niño chino de 5 años cuyo asombroso résumé se ha viralizado en internet debido a las numerosas habilidades que describe en su corta existencia, pero también porque ilustra el nivel de competitividad arraigado en los pequeños chinos prácticamente desde que nacen.

“Si me regañan, adapto mi estado de ánimo rápidamente y me dedico a estudiar“, señala el texto que fue publicado por el blogger Kai Ba en Weibo, el equivalente chino de Twitter. Además asegura que Chen no llora cuando lo inyectan y, si se cae, se levanta de inmediato desde que tenía seis meses de edad.

Este curriculum es parte de los requisitos que los niños chinos deben cubrir para concursar por un lugar en los colegios privados de élite de su país, e incluso hay soluciones profesionales de paga para elaborar estas hojas de vida con que los niños son evaluados para ingresar a la primaria.

Entre otras habilidades de Chen descritas en el documento de 15 páginas, se encuentran su gusto por las clases de piano que toma en la guardería, el hip hop, los juegos de mesa, el fútbol y la lectura, pues asegura que ha leído unos 10,000 libros tanto en inglés como en chino. Además, afirma que escribe tres ensayos semanales en inglés para expresar sus sentimientos y que tiene una gran capacidad para aceptar la derrota.

Los résumés de niños son algo común en China y se acompañan con información de los padres que suele ser tan impresionante o más que la de los propios menores. El nivel de competencia a que son sometidos los niños es un tema de debate entre los mismos ciudadanos chinos al punto que las autoridades de Shanghai prohibieron en febrero pasado a las primarias evaluar a los aspirantes con currículos.