Recomendaciones de La Opinión

Este es parte de los respaldos de La Opinión para la elección del próximo martes. ¡Vote, hágase escuchar!

Senador federal:

Kevin de León

El senador estatal Kevin de León mostró ser un líder sólido, comprometido con los intereses y valores de todos los californianos. Además, posee una experiencia ganada a lo largo de muchos años de trabajo colaborativo en Sacramento.

De León, más que la senadora Feinstein, es capaz de elevar a la juventud y motivar a los Latinos a que tomen parte en un proceso que es determinante para sus vidas.

Todo esto lo convierte en el candidato perfecto para un cambio generacional en el escaño del Senado federal. Es la persona indicada en este momento de la historia.

Superintendente escolar:

Tony Thurmond

El asambleísta Tony Thurmond representará mejor los intereses de los niños y los maestros a cargo de la educación de los californianos, al margen de su estado migratorio. Su enfoque es la instrucción de aquellos que menos tienen y más necesitan el peldaño socioeconómico de la educación pública.

Se opone a una enseñanza centrada en pasar exámenes y apoya un aprendizaje basado en el pensamiento crítico y libre. Tiene planes concretos para apoyar a nuevos maestros y a que más maestros veteranos ejerzan en áreas pobres y de minorías.

Proposición 6: No

La iniciativa eliminará una fuente vital de fondos necesarios para poner al día la deteriorada infraestructura vial de nuestro estado.

El aumento de impuestos a la gasolina es vital para la economía de California porque en sus carreteras se mueve sus productos y bienes. El vehículo de los conductores se dañará menos rodando en calles más cuidadas y los usuarios de transporte público tendrán un servicio mejor.

Proposición 8: No

La prioridad son los pacientes que hoy pasan por diálisis. La iniciativa obliga cambios que no asegura que las personas enfermas sigan asistiendo a su clínica en donde ahora son atendidas. Lo último que necesita es incertidumbre sobre su tratamiento médico del cual depende su vida.

La posibilidad del cierre de una sola clínica es inaceptable.

Proposición 10: No

Hay iniciativas electorales que tienen la buena intención de resolver un problema serio, pero su impacto es más perjudicial a larga que beneficioso por su efecto no intencionado. Esta medida es una de ellas.

Los alquileres en California son muy caros, pero el precio alto de la propiedad se debe a que la construcción de vivienda quedó retrasada en relación al aumento de la población. Lo que se necesita son estímulos para la construcción.

Los constructores y propietarios no invertirán vivienda si los alquileres son tan bajos que dejan de ser un negocio. Eso puede ocurrir con la Proposición 10.