Águeda López, esposa de Luis Fonsi, y el sexy bikini negro que dejó ver de más en Instagram

La belleza de la modelo es indudable...

Águeda López con el paso de los años se ha convertido en una de las figuras más asediadas por el interés del público en sus redes sociales, tanto por ella misma y su belleza, como por su relación con el cantante boricua Luis Fonsi. En la actualidad López ha compartido una variedad de imágenes en donde se luce con diversos trajes de baño, además de nuevos estilos de leggins y conjuntos de ropa deportiva.

En su publicación más reciente la joven modelo y empresaria ha posado con un traje de baño negro, sexy y atrevido, pero lo que más salta a la vista por el primer plano de la estampa son los senos de la esposa de Fonsi, y el efecto del agua y del frío en éstos.

Algunos fanáticos del cantante, al ver las imágenes de Águeda se cuestionan quién es más afortunado, sí él por tenerla a ella, o ella por tenerlo a él, como bien manifestó @fonser_forever al escribir: “Damn, I don’t know who’s more lucky, Fonsi to have you or you to have Fonsi!! 💕💕😘”. U otros que aseguran que con el paso de los tiempos y los años, posiblemente, López mejora, como así expresó @davidalayeto al publicar: “Madre mía cariño tú estás mejorando por momentos. Que guapísima 😍”.