Estudiantes y padres preocupados por pelea entre maestro y alumno en secundaria de Maywood

El educador fue detenido, pero salió libre tras pagar una fianza

Preocupados, pero sin mucho asombro, estudiantes y padres de familia llegaban a una escuela en Maywood el lunes por la mañana queriendo saber qué va a pasar con un maestro que golpeó a un estudiante la semana pasada.

Algunos apoyaron al maestro asegurando que es una buena persona y solo se defendió de los abusos que enfrenta en repetidas ocasiones por parte de los alumnos.

Marston Riley, de 64 años, es maestro de música en la secundaria Maywood Academy High School, al suroeste de Los Ángeles. Videos que se han hecho virales muestran como un estudiante, quien no ha sido identificado, ofende y agrede en repetidas ocasiones a Riley en su clase de música el viernes 2 de noviembre mientras él trata de mantener la compostura.

Poco después que se escucha al estudiante llamarlo varias veces la palabra “N” (un término que se usa para discriminar a afroamericanos), el maestro le pega con el puño cerrado en la cara y después se abalanza hacia él golpeándolo hasta que llegan otras personas a separarlos.

“El director nos habló a la casa y cuando llegué por mi hija ya había como 20 patrullas afuera de la escuela”, dijo Mirna Hernández, madre de una estudiante del 11 grado.

Agregó que como madre voluntaria ha experimentado los desplantes y ofensas de los estudiantes. “Luego son bien groseros, si les decimos que se vayan a sus clases nos dicen ‘Ese no es tu trabajo’ y nos dicen de cosas”, dijo Hernández.

Fátima Martínez, estudiante de grado 12 defendió al maestro diciendo que él es una buena persona, ya que lo conoce al haber tomado clases con él.

“Él es maestro de música y si algún estudiante no tiene dinero para comprar el instrumento, él va y compra de su propia bolsa”, relató la joven.

Agregó que es la segunda vez que el maestro es agredido. “La primera vez tres estudiantes estaban drogados y él les dijo que se fueran a su clase y lo atacaron”, dijo la joven.

Tanto Martínez como la señora Hernández concordaron que la escuela necesita hacer mucho más y dejar de ignorar los problemas que ocurren dentro del plantel.

“Es algo que pasa mucho en la escuela. Es común. Los estudiantes les gritan a los maestros, se salen de la clase, gritan mucho”, dijo Martínez. “Debería de haber mas gente caminando y cuidando porque para ser la segunda vez que pasa”.

Laura Pérez, madre de familia de un estudiante del noveno grado con discapacidades, dijo que no esta bien lo que hizo el maestro y ella teme por su hijo.

“Mi niño es especial, no se puede defender. Debería de haber más comunicación…A nosotros hasta ahorita no nos han dicho de ninguna junta no nada”, aseguró.

Se necesitan recursos

Juan Ramírez, el vicepresidente del sindicato de maestros (UTLA), estaba afuera de la escuela hablando con padres y estudiantes el lunes y dijo que por muchos años han pedido recursos y no se les hace caso.

Él aseguró que los estudiantes a veces llegan con problemas de sus hogares a la escuela y no hay personal para recibir ayuda.

“Lo que hace falta son consejeros, son psicólogos. Si hay uno aquí, pero no se puede echarle la culpa a él cuando hay miles de estudiantes que lo necesitan”, dijo Ramírez. “Mientras no haya la ayuda estos problemas van a seguir. Ocupamos ayuda”.

Mediante un comunicado el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) dijo que toma el asunto muy en serio y no toleran la violencia ni la intolerancia de ningún tipo.

“[LAUSD] está cooperando con la policía en la investigación de este incidente. Los consejeros de crisis y la policía escolar estarán en la escuela el lunes para apoyar a nuestros estudiantes y al personal”, se lee en el comunicado.

El maestro fue arrestado y fue liberado tras pagar una fianza. Una exmaestra del plantel creó una cuenta en GoFundMe para ayudarlo con gastos legales.

Riley emitió un video donde agradeció a los cientos de personas que han ayudado a recaudar más de $36,000 dólares de la meta de $50,000.