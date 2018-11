Horóscopo de noviembre 2018: Qué energías están en juego en el mes del Escorpión

TUS PLANETAS ESTE MES

Tu energía de acción se va a ver potenciada por el torbellino celestial. Vas a estar acomodando temas de dinero y legales con otros. Hasta el 15, no metas la pata: no tomes decisiones sin consultar.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

En grupos de trabajo, no te calles. Escucha lo que tengan para decirte antes de dar una opinión que puede estar cargada de enojo, que obnubila tu entendimiento.

AMOR Y SEXO

Sexo y amor sin barreras. Atención: los celos de ambos pueden estar desbocados. Un mes para intercambiar fluidos sin control.

EL DESAFÍO

No es lo mismo reaccionar que estar alerta y actuar con coherencia.

LA OPORTUNIDAD

Tomar conciencia de tu energía de amor subyacente, que también va a estar a flor de piel.

TU ALIADO

Cáncer contiene tus arrebatos.

TUS PLANETAS ESTE MES

Muchos planetas en casa siete pueden dejarte demasiado pendiente del movimiento de los demás. No te quedes a la espera de lo que hace el otro: sé vos. Recompensa laboral.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Saturno y Plutón en nueve te van a poner en contacto con un nivel muy profundo de tu mente. Excelente para aprender algo nuevo y para oprimir con fuerza el botón que opera para crear la realidad. Observa qué hay en tu cabeza.

AMOR Y SEXO

Buena sintonía. Una deliciosa energía te acerca más a tu amor, o a un amor. No te pierdas de vos.

EL DESAFÍO

Asumir la responsabilidad de tus propias emociones.

LA OPORTUNIDAD

Déjate guiar por tu intuición.

TU ALIADO

Acuario trae la respuesta que deseabas.

TUS PLANETAS ESTE MES

Sol, Mercurio, Venus y Júpiter en seis reactivan tu energía laboral. A partir del 18, contactos productivos con extranjeros.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

En una relación de amistad, una revelación que no te sorprende demasiado. Vas a tener que decidir qué hacer con algo que intuías, pero que ahora está a la luz.

AMOR Y SEXO

La tarea es trabajar para lograr una intimidad libre de preocupaciones y más profunda con tu amor. Intenten apartarse de toda circunstancia externa a la relación para verse y encontrarse.

EL DESAFÍO

No perderte las señales que, en tu trabajo, van a dejarte claro con quién sí y con quién no.

LA OPORTUNIDAD

Encontrar la palabra clave con alguien de tu familia.

TU ALIADO

Con Escorpio, puntos en común.

TUS PLANETAS ESTE MES

Una fuerte energía marciana llega para afirmarte. Vas a poner límites en relaciones de tu entorno en las que prima cierto destrato y no tan buenas intenciones.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Tu creatividad alcanza niveles inéditos y abre un camino laboral más satisfactorio. En tiempos lentos, la transformación en tu trabajo es inevitable y placentera.

AMOR Y SEXO

Vas a descubrir los mecanismos que se interponen en la relación. Llegó la hora de construir un vínculo más maduro. No proyectes. Aprende que todo lo que hay en nuestro entorno es uno.

EL DESAFÍO

Poder transformar el enojo en decisiones adultas con tu familia.

LA OPORTUNIDAD

Desarrollar tus propios talentos.

TU ALIADO

Aries no le da lugar a lo negativo. Aprende de este signo.

TUS PLANETAS ESTE MES

Con tanta energía de Escorpio en la zona de la familia, es el momento para meterte a fondo a investigar tu árbol familiar. Tu padre será una figura clave este mes.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

En el ámbito de las relaciones cotidianas o de trabajo, camino de ripio y situaciones que te van a llevar a replantearte si estás con las personas adecuadas. No postergues decisiones.

AMOR Y SEXO

De todo menos nada. Un combo vital que puede moverse para el lado de los enojos y las explosiones emocionales o para el lado de la sexualidad, la intensidad y la entrega apasionada. Vos elegís.

EL DESAFÍO

Tu paciencia se pone a prueba.

LA OPORTUNIDAD

Entender que todo tiene un porqué y un para qué.

TU ALIADO

Tauro evidencia tus emociones.

TUS PLANETAS ESTE MES

La tarea es re ordenar papeles, agilizar trámites, ponerte al día con deudas de otros con vos o con obligaciones de pago. Es allí en donde vas a tener que poner tu acción y resolución.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Situaciones inesperadas te animan a lanzarte como emprendedora independiente. Muévete con la templanza de tu energía sabia y perseverante. Todo se va a dar en el momento preciso, no antes ni después. Tienes todas las de ganar.

AMOR Y SEXO

Salís de una rutina emocional a la que le faltaba estímulo y deseo. Tu cotidianidad te mueve el cuore y un amor altera tu vida. No idealices.

EL DESAFÍO

Soltar el control.

LA OPORTUNIDAD

Darles curso al juego y a la creatividad en el amor.

TU ALIADO

Capricornio te guía a la perfección.

TUS PLANETAS ESTE MES

La mirada puesta en la economía. Venus y Mercurio en esta zona te llevan a entender la mejor manera de materializar y valorar tus recursos.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Mes de altísima fertilidad. Marte en cinco y la Luna en Aries activan tu capacidad de darles forma a proyectos, hijos y toda expresión que salga de lo profundo de vos. Si no quieres tener bebés, cuídate.

AMOR Y SEXO

Encuentros que atraviesan la frontera de los miedos y charlas de esas que requieren tiempo de maduración para elaborar lo expresado. Delicias conyugales.

EL DESAFÍO

Ubicarte de otra manera frente a la competencia.

LA OPORTUNIDAD

Con confianza, vas a poder materializarlo todo.

TU ALIADO

Leo inspira tu pensamiento.

TUS PLANETAS ESTE MES

Con Marte en cuatro, buen momento para hacer cambios importantes en casa. Además: de una ex pareja podrías descubrir algo sorprendente que, en el fondo, siempre intuiste.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Lazos afectivos en tu trabajo y una propuesta sorprendente a partir del 18 que te va a llenar de emoción. Viaje relámpago por trabajo.

AMOR Y SEXO

Venus en tu signo marca un mes de intercambios intensos con tu amor. Ojo: controlar lo que sale de vos y del otro es una de las posibles distorsiones de esta energía.

EL DESAFÍO

Atreverte a soltar el pasado.

LA OPORTUNIDAD

Llegar a muchos con tu palabra y tu conocimiento, que van a estar más cargados de sabiduría que nunca.

TU ALIADO

Piscis te muestra tu magia.

TUS PLANETAS ESTE MES

Con Júpiter y con Mercurio en casa once, un proyecto en el que se van a reunir energías diferentes de la tuya te va a llevar al éxtasis. Tu espíritu, enriquecido.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Manéjate cautamente con tu economía. Hasta el 19, cuídate de personas de comportamientos financieros poco claros. No firmes nada, no compres, no salgas de garante. Asesórate.

AMOR Y SEXO

El pasado se te cruza, te envuelve, te atraviesa y viene para mostrarte qué tipo de elecciones afectivas haces y qué aprendiste en el amor con todo lo que hiciste hasta aquí.

EL DESAFÍO

En tus relaciones de trabajo, ojo con las idealizaciones.

LA OPORTUNIDAD

Una posibilidad imperdible para hacer un viaje a un lugar exótico.

TU ALIADO

Géminis: tu cómplice y todo.

TUS PLANETAS ESTE MES

Cuatro planetas en casa once te van a abrir a lo social, hasta por temas importantes de trabajo. Además, una maravillosa y cercana red de amor con tus amigos.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Sorpresa económica a tu favor a partir del 19, pero igual no gastes de más. Marte en casa dos potencia la entrada y salida de recursos.

AMOR Y SEXO

Tu presente afectivo está dando muestras de cómo creciste en el amor. Vas a resignificar experiencias afectivas anteriores, no del todo copadas. Todo tiene un porqué y un para qué.

EL DESAFÍO

Soltar miedos.

LA OPORTUNIDAD

Si dejas de atenerte tanto a los tiempos pactados, vas a llegar a cumplir con todo lo que te propongas y con mejores resultados.

TU ALIADO

Cáncer trae un recuerdo delicioso.

TUS PLANETAS ESTE MES

Con la Luna en Aries en tres, que se agarren todos los que forman parte de tu entorno inmediato. No vas a tener filtro. Como un bisturí, tu palabra aguda y precisa va a decir hasta lo más incómodo.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Excelencia en tu trabajo. A partir del 15, llegan recompensas esperadas y merecidas. Tu talento te impulsa a dar un enorme paso hacia delante.

AMOR Y SEXO

Tu pareja estará afrontando un proceso de crisis personal y una gran revolución interna. Con vos cerca, todo es más fácil. Viaje de descanso compartido.

EL DESAFÍO

Correrte del pánico y meterte a fondo con tus emociones.

LA OPORTUNIDAD

Aprovecha el salto laboral. Es todo para vos y para que lo disfrutes.

TU ALIADO

Virgo valora tu creatividad.

TUS PLANETAS ESTE MES

A partir del 15, tu energía estará dirigida a hacer real un viaje importante y transformador. Tu intuición gigante te va a dar señales de por dónde moverte.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN

Te convocan para un proyecto colectivo, creativo y sorprendente que te va a encantar. Engorda tu billetera, mejora tu economía y se alivia tu cotidianidad. Ahorra, que vienen cambios en casa.

AMOR Y SEXO

Intensidad y potencia. Con tu amor, se definen sentimientos y se activa una decisión feliz que venían postergando: ¿qué es?

EL DESAFÍO

No confundir la energía de Marte con pelea. Dale salida por el lado de la acción.

LA OPORTUNIDAD

Contactos con gente de afuera valiosos para lo personal y lo laboral.

TU ALIADO

Capricornio, siempre ahí con vos.

Por: Ana Bilsky