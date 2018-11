Doctor racista arremete contra paciente por no hablar español

Son varias las acusaciones en contra del doctor por su maltrato a latinos

Un nuevo caso de racismo se presentó en contra de una mujer latina en California.

Maria Ramirez de 67 años acudió a una cita médica con un cardiólogo en el San Bernardino’s Pulse Cardiology el pasado jueves.

Lo que no sabía la mujer, ni su hija Yuset que la acompañó a su cita, era que el doctor identificado como Paul Ryan arremetería contra la paciente por no hablar español iniciando una fuerte discusión con su hija.

Todo el inicidente fue grabado y publicado en Facebook generando un sin número de protestas en contra del doctor y a favor de la mujer hispana.

“Me quedé impactado. Sí. No podía creerlo ”, dijo Yuset Galura a KTLA News.

Galura y su hija dijeron que nunca imaginaron lo que sucedería después de que su madre saludara al médico en español.

“Tan pronto como el médico entró en la habitación, ella le preguntó si él hablaba español y eso fue todo lo que necesitó para que él la insultara por hablar español, estar en este país y no saber su idioma”, dijo Galura.

“No necesitas hacer nada más que decirme si algo está mal con ella”. Si ella está bien, si no, entonces le traduciré a mi madre. No es necesario que me digas que ella necesita aprender inglés “, se oye a Galura decirle a Ryan en el video.

Galura, junto con su madre y otros familiares, protestaron este lunes frente a la clínica de Ryan con la esperanza de advertir a otros pacientes sobre su supuesto tratamiento de los latinos.

“Quiero desenmascarar al doctor. “Si no te gusta estar con mexicanos, latinos, hispanos o cualquier otra raza que no sea tu raza, entonces no tienes espacio en el campo de la medicina”, dijo Galura en entrevista con KTLA News.

Por su parte la oficina de Ryan, Pulse Cardiology, emitió un comunicado el lunes diciendo que inició una investigación sobre los hechos y que por el momento el doctor en cuestión no está atendiendo pacientes.