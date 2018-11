Yanet García no deja nada a la imaginación con ultraceñidos ‘leggins’ que serían la envidia de J.Lo y Shakira

Las curvas de la "chica más sexy del clima" sin censura

Yanet García entró al furor de los ‘leggins’ y de un “manotazo en la mesa” se colocó como una de las famosas más sensuales usando esta prenda. La regia compartió una atrevida foto en su cuenta de Instagram que dejó con la boca abierta a propios y extraños.

Con un gorro invernal, la regia conocida como la “Chica más sexy del Clima” envió un mensaje motivador a sus seguidores: Dicen que cuando un perdedor ve a un ganador siente envidia. Pero en cambio, cuando un ganador ve a un ganador, siente inspiración. Si tú quieres llegar lejos, tienes que desarrollar una mentalidad ganadora. Los ganadores NO hablan de chismes, hablan de proyectos, hablan de sueños. No juzga a las personas por su apariencia, sino por su esencia. No mira la ropa, mira el comportamiento. Cuando un perdedor pierde, dice: No tengo suerte, creo que esto no es para mi “ Cuando un ganador pierde, dice: “ Lo volveré a intentar, voy a prepararme más, voy a ganar “ Cuando un ganador ve a otro ganador dice: “ Gracias por enseñarme el camino, si el pudo yo también puedo”.

La imagen que en pocas horas sumó más de medio millón de “Me Gusta” no fue publicada sola. Yanet le puso movimiento con un sencillo pero sensual video.

De esta forma Jennifer López, Eiza González y Shakira, otras famosas aficionadas a lucir sus espectaculares figuras en ‘leggins’, saben que tienen competencia.