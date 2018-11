El Verdi Chorus canta a su manera

Una agrupación que interpreta extractos de óperas, en lugar de piezas escritas para coros

Lo más sobresaliente del Verdi Chorus no son sus 35 años de existencia luego de sus humildes inicios en un restaurante de Santa Monica que ya no existe, sino que sea una agrupación –quizá la única en el país– que se enfoca en interpretar mayormente piezas de ópera.

“Cantamos extractos de óperas, que son historias; eso significa que lo que cantamos es muy teatral”, explicó. “[Por lo tanto] la forma de cantar es diferente; en la ópera no tienes que aguantar tanto un canto, mientas que en el coro tienes sostenerlo”.

En ese sentido, se trata de 60 personas que interpretan al mismo tiempo una fracción de una obra que usualmente canta solo una persona. En total, el repertorio de este grupo incluye más de 300 coros de 81 óperas en siete idiomas.

“Es muy impresionante cuando tantas voces se dejan ir al mismo tiempo”, dijo Ketchum, quien está casada con el compositor cubano Aurelio de la Vega, quien recientemente recibió su tercera nominación al Latin Grammy en la categoría de mejor composición clásica contemporánea por su álbum “Recordatorio”, que fue inspirado por Ketchum.

Para mostrar lo que sabe hacer, y para cerrar su temporada 35, el Verdi Chorus presentará el sábado y el domingo el concierto “Passione! Opera!” en la First United Methodist Church, en Santa Monica, donde se interpretarán piezas de las óperas Aida, Don Carlo, Nabucco, Mefistofele, Samson and Delilah, La Wally y The Tales of Hoffmann. Como solistas participan el barítono Gabriel Manro, la soprano Julie Makerov, la mezzo soprano Janelle DeStefano y el tenor Todd Wilander.

Fuera de estos cantantes profesionales, el coro está compuesto por personas de entre 18 y 80 años que son aficionados, estudiantes de canto o intérpretes que comienzan su carrera. Se reúnen a ensayar cada lunes bajo la batuta de Ketchum.

“Es una combinación preciosa porque unos lo hacen por amor al arte y hay otros que son aprendices”, dijo la directora. “Pero todos están emocionados de poder estar aquí”.

En detalle

Qué: The Verdi Chorus

Cuándo: sábado 7:30 pm y domingo 2 pm

Dónde: First United Methodist Church in Santa Monica, 1008 11th St., Santa Monica

Cómo: boletos $10 a $40; informes (800) 838-3006 y verdichorus.org