Quiere quitarse legalmente 20 años para así poder ligar más en Tinder

Emile Ratelband tiene 69 años y asegura que se siente como de 49. Ahora ha demandado al gobierno de su país por negarse a quitarle años en su documentación oficial

Emile Ratelband es un hombre de 69 años, originario de Holanda, el cual se ha vuelto famoso a nivel internacional luego de que diversos medios dieran a conocer un extraño deseo que ha expuesto ante las autoridades de su país: quitarse legalmente 20 años para así poder conquistar a mujeres jóvenes en Tinder.

Emile asegura que se siente como una persona de 49 y que los propios médicos le indican que su salud justamente es la de una persona de esa edad, por lo que recientemente se presentó frente a los encargados del registro civil, a quienes le solicitó que cambiaran su fecha de nacimiento del 11 de marzo de 1949 a 11 de marzo de 1969.

Dicha petición fue rechazada, por lo que Ratelband tomó una drástica decisión y demandó al gobierno de su país, argumentando ser víctima de discriminación.

“Puedes cambiar tu nombre. Puedes cambiar tu género. ¿Por qué no tu edad? En ninguna parte estás tan discriminado como con tu edad… Si tengo 69, estoy limitado. Si tengo 49, entonces puedo comprar una casa nueva, manejar un auto diferente. Puedo tomar más trabajo. Cuando estoy en Tinder y dice que tengo 69, no tengo ninguna respuesta”, mencionó en entrevista para The Telegraph.

En cuatro semanas, se dará a conocer la resolución de este caso, aunque el tribunal de la provincia de Gelderland, donde radica este hombre, ha explicado que difícilmente podrán cambiar su fecha de nacimiento.