“Si Trump tiene el corazón para tirarnos balas, pues que lo haga, pero ¡vamos a ir a EEUU!”

Los integrantes de la caravana migrante no se dejan intimidar por las amenazas del presidente estadounidense

MEXICO – Entre los ires y venires de los migrantes centroamericanos que se encuentran en el deportivo Magdalena Mixuca, ubicado en el centro oriente de la Ciudad de México, un grupo de abogados estadounidenses de diversas organizaciones civiles se abren paso vestidos de gorras color naranja fluorescente donde se puede leer: “Apoyo asilo en EU”.

Entre ellos, una joven litigante rubia se ha hecho de un grupo de mujeres apostadas en un pasillo del campamento donde recobran fuerzas. Algunas acostadas y amamantando, otras de pie, recién bañadas, están atentas a cada una de las palabras.

“Hay oportunidad para ustedes de pedir asilo, pero deben de estar conscientes que las pueden separar de sus niños y no se sabe muy bien por cuanto tiempo”, dice la asesora estadounidense que es parte del equipo de apoyo legal a la organización Pueblos sin Fronteras.

Las mujeres parpadean. Se miran unas a otras. La hondureña Greisi Peréz se levanta del césped donde había hecho un nido de descanso y mira a la abogada.

“Pase lo que pase vamos a seguir por el asilo en EEUU. Si hemos pasado lo que hemos pasado no nos vamos a detener en la Ciudad de México”, advierte.

Verónica Rodríguez, una antropóloga de la Universidad Autónoma Metropolitana que ha estado escuchando la conversación, interviene. Ella fue parte de un grupo de ayuda civil que en los años 80 ayudó a cientos migrantes guatemaltecos a lograr refugio en México y, con base en esa experiencia, a sus ojos, sería mejor que los centroamericanos se queden aquí.

“Sería mejor que pidieran asilo como caravana aquí, pero no de manera individual sino colectiva. Allá no saben a qué clase de gobierno racista, nazi, se van a enfrentar y ha dicho que va a usar balas en contra de la caravana si se quieren meter a fuerza. No van a enfrentar a ningún gobierno latinoamericano si no a uno de los hombres con la peor política racista que se haya visto nunca”.

Gladys se exaspera. Mueve un pie de un lado a otro y luego interviene: “Si Trump tiene el corazón para tirarnos balas, pues que lo haga, pero vamos a ir a EEUU”.

Una salvadoreña que ha estado escuchando en silencio desde dentro de una casa de campaña asoma la cabeza y dice: “Está bien que tengan voluntad de apoyarnos pero sería bueno que nos informen a todos no a unos cuantos y sugiero que hablen cuando se hacen las asambleas (donde se decide el rumbo de las caravanas)”. Todos asientan.

Atenas Burrola, otra abogada estadounidense de la organización civil Mi Maletín, que ha estado escuchando la conversación, comienza a adelantar los puntos que podrían informar en la asamblea para aclarar los pasos de petición de refugio en Estados Unidos. “Nosotros no queremos persuadirlos ni para que vayan ni para que se queden sino que cualquier decisión que tomen sea con conocimiento”, advierte y va soltando algunos consejos.

“Lo mejor es presentarse en un puente y no intentar entrar como sea, indocumentados. Otra cosa es que no se deben asustar, si están huyendo y dicen la verdad, no tienen porqué temer que los rechacen. Tampoco deben contradecir sus versiones de lo ocurrido en sus países. Deben decir simplemente lo que pasó a cada una de las autoridades que los entreviste, sean mexicanas o estadounidenses…”

Algunos toman notas, otros esperan para más tarde. Otra idea es pedir a la Organización de las Naciones Unidas un acompañamiento. A ver.

50 centroamericanos por asilo en México

Francesca Fontanini, portavoz del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) informó a este diario, que durante los últimos tres días en que la Caravana Migrante se ha detenido en la Ciudad de México sólo 50 centroamericanos han pedido refugio en México. “Estamos informando y trabajando de la mano con las autoridades mexicanas”.