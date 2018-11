Presionan a compañías para que rompan con exclusivo hotel por acoso sexual contra trabajadoras

Recientemente salieron a la luz ocho casos de trabajadoras y ex trabajadoras que han sido víctimas

El movimiento #MeTooTerranea lanzó un esfuerzo online para motivar a tres compañías y una universidad privada, a romper lazos con el exclusivo resort Terranea de la ciudad de Rancho Palos Verdes, por permitir que siga el acoso sexual contra sus trabajadores.

El hotel de cinco estrellas con impresionantes vistas a las costas de California, ha estado bajo escrutinio desde que en 2017, una mujer que trabajaba como lavaplatos, Sandra Pezqueda, los demandó a ellos y a la agencia de personal que la empleó.

En la querella, alegó que en 2015, fue acosada y asaltada sexualmente por un supervisor de la agencia, y fue despedida cuando reportó el abuso a la gerencia.

La trabajadora logró un acuerdo en mayo cuando la agencia le pagó 250,000 dólares para resolver todos los reclamos. Terranea quedó libre de toda culpa.

Junto con un grupo de mujeres que han roto el silencio al denunciar el acoso sexual en el trabajo, Pezqueda apareció en la portada de la revista Time. El grupo de mujeres fueron consideradas por la revista como “personas del año 2017” como parte del movimiento #MeToo.

Este año, salieron a la luz, ocho mujeres, trabajadoras y exempleadas más, que al parecer fueron también acosadas sexualmente durante el tiempo que trabajaron en el lujoso hotel.

De ahí que varios grupos que las apoyan, decidieron lanzar la campaña #CancelTerranea, enfocada en cuatro de sus clientes, cuya misión y valores declarados públicamente, representan un conflicto con una compañía que está en el centro de las acusaciones de acoso sexual de extrabajadores y empleados actuales.

Los clientes a los que la campaña #CancelTerranea están llamando a que boicoten el lujoso hotel, son: PWC, Lexus, Kaiser Permanente y la Universidad del Sur de California (USC). La compañía Vox Media recién cortó lazos con ellos.

Citaron que la compañía de contabilidad PricewaterhouseCoopers (PWC) ha tenido este año más de seis conferencias con sus socios; Lexus y Toyota también han tenido juntas.

Kaiser Permanente ha llevado a cabo múltiples eventos incluyendo un simposio para mujeres en la medicina mientras que la Universidad del Sur de California (USC) y su centro médico con frecuencia tienen programas de educación continua. También sus atletas y administradores de alto nivel tienen retiros en ese lugar.

La única compañía que se ha solidarizado con ellas, es Vox Media quien terminó hace poco su alianza de muchos años con Terranea Resort, y cambiaron su conferencia anual de códigos a Las Vegas.

Sandra Pezqueda puso una petición en el sitio Change.org para pedir a la Universidad del Sur de California (USC), romper lazos con Terranea Resort.

“Una de las cosas más duras al romper el silencio, fue el miedo de pensar que estaría completamente sola”, dijo Sandra Pezqueda.

“Con el apoyo de muchos que creen en nosotras y están tomando acción, me siento fuerte de saber que no estamos solas. Pronto Terranea Resort verá que no estamos solas, y no más en silencio. De hecho, haremos mucho ruido”, señaló.

Terranea se ha opuesto a los esfuerzos legislativos que buscaban obligar a los hoteles del área a dar a las amas de llaves y camareras botones de pánico para llamar por ayuda, si se sentían amenazadas por un cliente.

En abril, los abogados de Terranea urgieron a la ciudad de Rancho Palos Verdes a rechazar la petición porque dijeron era legalmente defectuosa.

#CancelTerranea está formada por una coalición de organizaciones, entre ellas el Sindicato del sur de California, UNITE HERE local 11, que trabaja para mejorar las condiciones laborales en los hoteles y otras lugares de la industria del hospedaje.

La versión de Terranea

Jessie Burns, portavoz de Terranea, negó rotundamente las serias acusaciones, porque dijo no reflejan los valores de esta compañía.

“No hay nada más importante para Terranea que la seguridad y bienestar de nuestros asociados. Terranea ha estado al frente en la implementación de procedimientos y candados para asegurar la seguridad de nuestros empleados, y fuimos de los primeros hoteles locales que proporcionaron alarmas personales como una de las varias protecciones durante su jornada laboral en el día”, señaló.

Dijo que otras protecciones, incluyen el establecimiento de una línea telefónica de ayuda las 24 horas para que los empleados reporten cualquier interacción que no es bienvenida con un cliente.

“Consistente con nuestras protecciones, Terranea no tolerará que ningún huésped y empleado actúe inapropiadamente con nuestros empleados, a quienes consideramos familia, y continuaremos haciendo todo lo posible por mantener un ambiente laboral seguro, respetuoso y libre de acoso”, dijo.

Y señaló que como parte de una campaña de organización que comenzó a finales de 2017, el sindicato UNITE here, comenzó a presionar a los huéspedes y planificadores de eventos para que cancelaran, basado en acusaciones falsas y exageraciones.

“Los clientes y huéspedes abrumadoramente han hecho a un lado los esfuerzos del sindicato, y han reconocido los motivos detrás de los ataques y aprecian los compromisos a largo plazo de Terranea con sus empleados y familias”, dijo.

Con relación al intento de boicot, dijo que les entristece y enoja, porque saben del impacto que puede tener cualquier cancelación en los empleados y sus familias. “Cuando el sindicato logra alejar a los huéspedes de nuestro resort, nuestros empleados y sus familias pagan el precio. No es justo para ellos, y es una falta de respeto a su trabajo y compromiso“.

Burns invitó a visitar la https://www.terraneafamily.com/ para tener una perspectiva más completa de sus compromisos con sus empleados,