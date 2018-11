Rita Ora habla de su falta de sexo

La cantante y actriz está tan concentrada en su carrera que dice no tener tiempo para hacer más...

La cantante Rita Ora está tan entusiasmada ante el inminente lanzamiento de su segundo trabajo discográfico -ese que debería haber llegado en 2015 si su ex novio Calvin Harris, con el que compuso la mayor parte del álbum, no le hubiera prohibido utilizar todas las canciones que escribieron juntos-, que ni siquiera le ha temblado el pulso a la hora de reconocer que la temática de relaciones sentimentales y sexuales que impregna algunas canciones del disco no se corresponde demasiado con el momento vital que atraviesa hoy en día.

“Literalmente no tengo vida sexual. He estado trabajando tan duro que, incluso teniendo la oportunidad de hacerlo, prefiero irme a casa a descansar. Te lo juro por Dios, en una ocasión me dije: ‘Bueno, no me importa quedar para tomar algo‘. Pero luego pensé que había quedado con alguien para cenar después y al final pensé: ‘No, lo único que necesito ahora es irme a dormir'”, ha confesado la artista en conversación con la revista Vogue.

“Pero la verdad es que no me importa, es una buena señal porque significa que me encuentro en una etapa muy buena, como mujer y como persona que está muy ligada a su trabajo. Estoy muy ilusionada y también soy optimista acerca del futuro”, ha señalado en la misma entrevista sobre un álbum, titulado ‘Phoenix’, que llegará al mercado el próximo 23 de noviembre.

Al margen de la sequía que experimenta en el apartado sentimental -o al menos en lo que al placer carnal se refiere-, en su más reciente sencillo, ‘Let You Love Me’, la artista británica se expresa sin tapujos ni restricciones sobre esas fantasías sexuales que se le pasan por la cabeza cuando se enamora perdidamente de alguien, una serie de reacciones físicas y emocionales de las que no siente incomodidad alguna en lo que a compartirlas con el mundo se refiere.

“Nunca me he escondido en ese sentido, jamás me ha resultado embarazoso hablar sobre sexo o sobre asuntos de naturaleza sexual que ocurran en el mundo. No sé, es que es parte de la vida, parte de la naturaleza humana y no hay nada de lo que avergonzarse. Implica crecer y evolucionar como adulto”, ha reflexionado en la misma entrevista.