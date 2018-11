Video: Niño pide “reunirse con Dios y morirse” al ser víctima de bullying

El desgarrador testimonio del pequeño Charlie ha causado gran impacto en redes sociales

Millones de niños y adolescentes en todo el mundo deben lidiar a diario con el tema del bullying, el cual si no es descubierto a tiempo, podría desencadenar un hecho trágico, producto de la desesperación en la que viven las víctimas del acoso escolar.

Como reflejo de esto tenemos un video que en las últimas horas se ha vuelto viral y que es protagonizado por un niño francés de 7 años llamado Charlie, quien ha conmocionado a la sociedad de su país y al mundo entero luego de que cuenta que es maltratado por un compañero de su escuela, lo cual ha hecho que solo desee morir.

“Buenos días, soy Charlie, tengo siete años. Voy a la escuela de Notre-Dame, en Verdun. Desde el año pasado hay un niño que se llama Nathan que me golpea todo el tiempo. Y hoy, es mi hermano pequeño al que ha pegado. Le he dicho a mi mamá que tengo ganas de reunirme con el buen Dios y morirme. Estoy harto de ese niño, no para de pegarme todos los días. Quiero reunirme con el buen Dios para siempre”, es lo que dice Charlie, al borde del llanto.

El video supera el millón de reproducciones y los medios locales indican que la madre de Charlie ya ha puesto una denuncia ante la gendarmería, por lo que las autoridades ya se encuentran investigando el caso.

En primera instancia, el video fue compartido por la hermana de Charlie en su cuenta de Facebook; sin embargo, lo borró a los pocos minutos, pero una estudiante de secundaria lo vio y logró rescatarlo, para así denunciar en Twitter lo que viven quienes son víctimas de bullying.

Tras su tuit, muchos usuarios enviaron mensajes de apoyo y cariño al niño. “No creo que pueda devolverle la sonrisa al pequeño Charlie solo por poner un tuit, pero gracias a todos por ponerse en contacto con la familia para intentar ayudarle”, escribió la estudiante al difundir la fotografía de agradecimiento.