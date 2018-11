Yanet García responde a quienes aseguran que su trasero es operado

View this post on Instagram

Dicen que cuando un perdedor ve a un ganador siente envidia. Pero en cambio, cuando un ganador ve a un ganador, siente inspiración. Si tú quieres llegar lejos, tienes que desarrollar una mentalidad ganadora. Los ganadores NO hablan de chismes, hablan de proyectos, hablan de sueños. No juzga a las personas por su apariencia, sino por su esencia. No mira la ropa, mira el comportamiento. Cuando un perdedor pierde, dice: No tengo suerte, creo que esto no es para mi “ Cuando un ganador pierde, dice: “ Lo volveré a intentar, voy a prepararme más, voy a ganar “ Cuando un ganador ve a otro ganador dice: “ Gracias por enseñarme el camino, si el pudo yo también puedo” #nevergiveup