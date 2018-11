Con esta foto Dayanara Torres anunció oficialmente su compromiso con Louis D’Esposito

View this post on Instagram

💍He asked & I said YES!!! Dije que Si…!!! ♥️♥️♥️ Me siento Bendecida. Blessed to have you in our lives… #DiosEsBueno #ElTiempoDeDiosEsPerfecto #MisHijosTeAman #iLoveYou #MySoulmate #MiAlmaGemela 📸 by @symartinez