Así reaccionó Carolina Miranda a la cancelación de ‘Señora Acero’ en Telemundo

La protagonista de la narcoserie habla sobre la temporada final

Telemundo confirmó que la quinta temporada de “Señora Acero” será la última quedando cancelada la serie después de cinco años. La protagonista, desde la tercera temporada, ha sido Carolina Miranda que entró cuando Blanca Soto decidió no continuar después de dos temporadas.

Después de que se diera a conocer la campaña promocionando el final, Miranda reaccionó y compartió su sentir en Instagram.

“Cada día se ve el final de ‘Señora Acero’ y aunque tengo el corazón apachurrado por despedirme todos los días de ustedes, los disfruto cada segundo que compartimos esta historia. ¿Qué va a pasar?? #TemporadaFinal LOS QUIERO TANTOOOO“, escribió en la red social.

Para celebrar el final de grabaciones, Telemundo realizó una fiesta y ahí Miranda pudo hablar más de sus sentimientos con cerrar este capítulo de su vida.

“Tengo todas las emociones atrapadas aquí, no me puedo despedir todavía, en algún momento lloraré y me despediré con ustedes con mucho gusto, pero por el momento no se pierdan Señora acero su última temporada después de tres años de estar trabajando para ustedes”, dijo Miranda.

David Chocarro, que entró en esta última temporada, también estuvo presente y dijo: “Me parece que es increíble porque el público va a agradecer el hecho de que sepamos que se termina… No sabemos quiénes van a quedar, no sabemos qué va a pasar con un montón de historias, no necesariamente todo tiene que ser un final feliz y esos condimentos me parece que enriquecen muchísimo”.