Bárbara Flores Caballero llega a las redes como “aliada” de los hispanos en Inteligencia Emocional

La doctora boricua abre canal en YouTube para ayudar a comunidades hispanas en Nueva York en temas clave como inmigración desde el enfoque de manejo de emociones

NUEVA YORK – Un proceso de deportación es, probablemente, una de las experiencias más traumáticas en una familia, no solo para la persona que está bajo amenaza del trámite migratorio, sino, para los niños que forman parte del núcleo y que se convierten en víctimas indirectas de estos cambios. Lo positivo es que, no solo, desde el hogar, sino desde espacios como la escuela, se puede mitigar la angustia que genera el proceso si se hace uso efectivo de herramientas como la Inteligencia Emocional.

De esto sabe muy bien la doctora en Educación y especialista en el concepto Bárbara Flores Caballero.

“Por ejemplo, tú como maestro, qué puedes hacer desde el salón de clases, integrar a ese estudiante en lo que es trabajo en equipo, asignarle lo que es un mentor. Lo que yo quiero hacer con los estudiantes y que los maestros entiendan es: tú desconectas a ese estudiante de esa emoción, tú lo conectas a tu sala de clases, a los compañeros, al maestro, y haces la diferencia (con Inteligencia Emocional)…”, indicó en entrevista con El Diario Flores Caballero.

Pero no solo temas migratorios pueden ser abordados bajo esa lupa, las problemáticas del acoso escolar y hasta la obesidad son materias que pueden ser atendidas bajo este método de manejo de emociones, según nos explica la boricua.

Muchas personas, sin embargo, por tratarse de un concepto bastante general, y, en momentos, ambiguo ya que tiene que ver con las emociones, no entienden su importancia y aplicación.

Eso es lo que quiere cambiar la doctora, autora del libro “El liderazgo escolar y la inteligencia emocional”.

Consciente de que la Inteligencia Emocional es una idea que hace falta deconstruir, la puertorriqueña radicada en Nueva York busca hacer accessible a las comunidades hispanas en la ciudad y otras partes de EEUU esa herramienta por medio de su recién inaugurado canal de YouTube “Barbara Flores EI” (Emotional Intelligence) y su página web barbaraflores.info.

El concepto, popularizado en los 90 por teóricos como Daniel Goleman, se refiere en llevar a la práctica la idea de estar consciente y en control de nuestras emociones para poder llevarnos de manera efectiva con los otros.

Flores Caballero está clara en el reto que supone su proyecto.

“Porque no se le da importancia a la Inteligencia Emocional, porque estamos hablando de los sentimientos y las emociones. Y, como no es tangible y no lo puedes ver, es más díficil, y la gente se resiste a que haya un cambio. La solución en esta sociedad (a los problemas) está en la Inteligencia Emocional….”, reiteró la catedrática auxiliar de Bronx Community College.

Según agregó la también maestra de Matemáticas, su interés es convertirse en una aliada de los hispanos en la exploración del concepto desde las redes sociales.

“A mí no me gustaría que me identifiquen y que me pongan el sello de doctora, sino, mira, tengo una aliada que me ayuda a cómo yo manejar las situaciones en mi casa. Yo voy a prender el televisor, porque yo la quiero ver o el canal de YouTube. Yo quiero ver a esa aliada que me ayuda. Quiero saber dónde ella va a estar, qué seminarios…”, describe la profesora con entusiasmo de embajadora.

“Lo que se quiere crear con ella, como el tema es tan árido, tan difícil de captar…lo que queremos es manejarlo de una manera sencilla. Decir lo que es, explicárselo a papa, explicárselo a mama, y sobre todo que entiendan cómo pueden hacer partícipe a su familia de la inteligencia emocional; que es algo accessible. Queremos desarrollar una voz que pueda ir a los programas, que pueda ir a nuestra comunidad”, puntualizó por su parte el publicista David Benítez.

El proyecto de la youtuber consta inicialmente de 10 temas abordados bajo el enfoque de Inteligencia Emocional. Cada una de las cápsulas de video será compartida semanalmente. Aparte del tema migratorio antes mencionado, “Hablar en público”, “No al bullying” y “La familia, la comunicación y los aparatos electrónicos” completan la primeras cuatro entregas audiovisuales.

Otros temas de importancia directa para los residentes de Nueva York como el impacto de las pandillas también se espera sean tratados en el canal.

“Cómo podemos convertir (a los jóvenes) en lugar de pandilleros en líderes. Cómo tú me puedes ayudar en la comunidad siendo un pandillero. Mira, te voy a dar un ejemplo sencillo: si ésa persona vende drogas, pues (encaminarlo) y decirle: ‘tú crees que me puedas ayudar en esta escuela a liderar este grupo y hablarle sobre el mundo de las drogas’, y ahí tu puedes rescatar una vida…”, detalló la madre de una niña de 8 años.

La catedrátrica también estará participando de la iniciativa en plataforma digital “Madre de Dos TV” de su compatriota Haydeé Rosario.

La graduada de maestría y doctorado en Educación de la Pontificia Univerdad Católica de Puerto Rico espera ofrecer seminarios en su especialización a la par a su entrada de lleno al mundo de las redes sociales. El libro de Flores Caballero, quien además laboró en el Consejo General de Educación y el Consejo Superior de Puerto Rico, se puede conseguir a través de Amazon.com