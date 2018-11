¡Como “Benjamin Button”! Esta mujer asegura que está envejeciendo “hacia atrás”

Alice Dawson afirma que se ve mejor ahora que a sus 15 y todo gracias a que tiene una fórmula para la juventud eterna

Compartir

Mucha gente se siente favorecida con el tiempo, pues al comparar su antes y después, confirman que efectivamente, los treintas son los nuevos 20… o que aún son mejores.

Seguramente querrás desaparecer esas fotos en donde no eras un o una experta en moda y te vestías con lo primero que encontrabas, de una forma psicodélica, o aquellas en donde aparecer con un peinado o corte de pelo totalmente desfavorecedor.

A todos nos pasa, pero hay una mujer llamada Alice Dawson que asegura que ella es la encarnación del famoso personaje interpretado por Brad Pitt, “Benjamin Button”, pues asegura que contrario a lo que ocurre naturalmente, ella está “envejeciendo” pero al revés, es decir, cada año que pasa luce mejor y más joven.

Para comprobarlo, Alice publicó varias fotos en su perfil de Facebook de su “antes y después”, las cuales se ha vuelto virales y en donde efectivamente, se puede apreciar que se ve mucho mejor ahora a sus 31 años que cuando tenía 15.

“Sé que tengo un elemento de Benjamin Button sobre mí. Supongo que voy hacia atrás”, comentó en entrevista para The Sun.

Según Dawson, el “secreto” de su “eterna juventud” consiste en beber mucha agua, evitar alimentos fritos y untarse aceite de coco en el rostro y el cuerpo.

“Muchas personas han dicho que parezco mayor en la otra foto. Me parece bastante sorprendente porque en persona creo que he envejecido bastante con las camas solares y cosas así. Creo que mi cara se ha adelgazado un poco y mis características se muestran un poco más también. No sé si por eso me veo más joven ahora”, agregó.