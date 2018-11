Long Beach te permite borrar órdenes de arresto este miércoles

Te permitirán pagar la multa original y no tendrás que ir a la cárcel

Si tienes órdenes de arresto por delitos no violentos de la ciudad de Long Beach, hoy tienes la oportunidad de borrarlos.

Cualquier persona con una orden de arresto por una multa de tránsito una orden de delito menor no violenta, emitida por el Departamento de Policía de Long Beach, pueden beneficiarse de este evento.

A las personas se les emitirá un aviso para que comparezcan con una nueva fecha de la corte, para que puedan hacerse cargo de su violación original, sin temor a ser arrestados. La orden de arresto pendiente original será eliminada.

Este es el segundo evento de su tipo que realiza la ciudad de Long Beach. Durante el evento del 15 de septiembre, 132 individuos se presentaron para manejar sus órdenes pendientes. De estos, 73 tenían órdenes de arresto por multas de tránsito no pagadas o por delitos no violentos. Varias de esas personas tenían varias órdenes de arresto, lo que despejó un total de 99 órdenes del sistema. Los restantes 59 individuos no tenían órdenes de arresto, o tenían órdenes judiciales emitidas por otros organismos. Nadie fue arrestado durante el evento.

“Nos alentó mucho la participación en el primer evento de borrar órdenes de detención, que confirmó para nosotros la necesidad de tener más”, declaró el comandante de la división de detectives Paul LeBaron. “Se hizo evidente que muchos residentes están dispuestos a resolver sus órdenes, y nos complace poder darles otra oportunidad para hacerlo”.

Ten en cuenta que las siguientes órdenes no son elegibles para este evento:

Delitos menores citados en la orden de arresto que implican violencia (incluida la doméstica), un arma de fuego o resistencia a la detención

El delito menor citado en la orden de detención implica una violación de una orden de restricción, protección o alejamiento.

Detalles

CUÁNDO: miércoles 14 de noviembre

HORa: 1:00 p.m. – 6:00 p.m.

DÓNDE: Parque Scherer, estacionamiento en el lado del norte (cerca del bulevar del amo y Avenida Atlántic)