Los 5 autos más rápidos del 2018

No solo son veloces, pero muy poderosos y pesados

¿Qué tanto debe correr un auto? La respuesta a esta pregunta depende de quién la conteste, porque que la policía de transito dirá que la velocidad de un auto no debe exceder las 60 mph en carretera. Sin embargo, todos sabemos que los autos puede correr más que eso. Los vehículos veloces tienen un potente motor, tan fuerte, que pueden remolcar camiones. ¿Por qué se diseñan los motores de esa manera si no se puede conducir a esa velocidad en carretera? Porque estos autos son diseñados con características de autos de carreras, como aquellos que compiten en Formula 11. Y aunque no deberían una velocidad impresionante en carretera, por seguridad del conductor y otros motoristas, los amantes de la automotriz aman tenerlos debido a su amor por la potencia automotriz.

Sin importar si pueden o no alcanzar la velocidad para lo que fueron diseñados, aquí te compartimos los 5 autos más veloces según SpeedVegas.

5. BUGATTI VEYRON SUPER SPORT

Corre a una velocidad máxima de 268 mph y puede acelerar de 0 249 mph en 55.6 segundos. Cuenta con un motor quad-turbocharged W16 y nada más ni menos que 1,184 caballos de fuerza.

4. BUGATTI CHIRON

Corre a una velocidad máxima de 261 mph y puede acelerar de 0 a 60 mph en 2.4 segundos, segura el fabricante. Cuenta con un motor W16 de 8 litros y tiene 1,479 caballos de fuerza.

3. HENNESSEY VENOM GT

Capaz e alcanzar un velocidad máxima de 270 mpg y puede acelerar de 0 a 20 mph en 14.51 segundos. Su motor es un V8 de 7.0 litros y 1,451 caballos de fuerza.

2. KOENIGSEGG AGERA RS

El auto fabricado en Suiza por Koenigsegg alcanza una velocidad máxima de 278 mph y puede acelerar de 0 a 124 mph en 8 segundos. Cuenta con un motor twin-turbocharged V8 de 5.0 litros y 927 caballos de fuerza.

1. HENNESSEY VENOM F5

Corre a una velocidad máxima de 301 mph y acelera de 0 a 249 mph en 30 segundos. Cuenta con chasis de fibra de carbono de 2,950 libras y un motor turbo twin V8 de 7.4 litros, además de 1,600 caballos de fuerza.