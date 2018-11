Rita Ora dejó ver sus cositas, sin ropa interior, con descaradas transparencias como Selena Gómez

La cantante se mostró sin ningún pudor...

La cantante Rita Ora fue captada en Beverly Hills, a las afueras del restaurante Matsuhisa, sin ropa interior y con brutales transparencias que dejaron ver toda la parte frontal de su anatomía, sin sostén.

Recientemente Rita Ora ha sido noticia para la prensa internacional por las declaraciones que realizó acerca de su vida personal en donde aseguró que de momento ha estado demasiado ocupada con su carrera que no ha podido sostener ninguna relación sentimental, lo que ha limitado también su actividad sexual.

“Literalmente no tengo vida sexual. He estado trabajando tan duro que, incluso teniendo la oportunidad de hacerlo, prefiero irme a casa a descansar. Te lo juro por Dios, en una ocasión me dije: ‘Bueno, no me importa quedar para tomar algo‘. Pero luego pensé que había quedado con alguien para cenar después y al final pensé: ‘No, lo único que necesito ahora es irme a dormir’”, ha confesado la artista en conversación con la revista Vogue.

Otra celebridad que ha recurrido a las transparencias negras ha sido Selena Gómez. Quien se sabe de a poco retomará su vida pública, ahora que supuestamente ha dejado la clínica psicológica en la que se encontraba.