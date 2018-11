Vadhir Derbez arremete contra conductor de Uber por esta razón

El hijo de Eugenio Derbez no ha dudado en difundir en sus redes sociales la identidad del conductor que le afeó su conducta durante un trayecto

Como rezaba la frase que popularizó el fallecido Stan Lee, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y en ocasiones las celebridades abusan del que les proporcionan las redes sociales.

El joven actor y cantante Vadhir Derbez ha sido el último en recurrir a esa plataforma para denunciar el atropello que, en su opinión, había sufrido durante un viaje al aeropuerto a bordo de uno de los vehículos de la compañía Uber. El hijo del famoso Eugenio Derbez no dudó en compartir varios vídeos en la sección Stories de su Instagram grabados en el interior del coche, en los que se puede apreciar el perfil del chófer, mientras explicaba que este le había llamado la atención en un tono “culer***mo” por reproducir vídeos -relacionados con su trabajo, según su versión de los hechos- en su teléfono móvil mientras él escuchaba su música.

“Le comenté que esto era un servicio pagado por mí, que no me estaba haciendo ningún favor, a lo que respondió que él era un ‘ride’, y que esto no era una oficina para que yo esté haciendo cosas de trabajo“, reza parte del mensaje en el que etiquetó a la empresa Uber. “No puedo creer que ahora no pueda hacer cosas con mi cel(ular) y no me puedo bajar porque ya voy tarde. No saben lo empu**do que estoy”.

Hasta ahí, el intérprete ha contado con el apoyo de sus seguidores y todo podría haber quedado en una anécdota o una forma de dar visibilidad a la reclamación que posteriormente interpuso y que ha conseguido que le devuelvan el importe del trayecto (algo menos de $50 dólares). Sin embargo, él no se contentó con ello y no ha tenido reparo en compartir en la red social varias capturas de pantalla en las que aparece el nombre de su conductor y la fotografía que utiliza para identificarse en la aplicación de transporte, acompañada de comentarios como “¿Que le queremos dar su reconocimiento, verdad?” o “En Busca: Por su excelente servicio”, e incluso creó el hashtag #NathanielEsUnCul**.

Al margen del debate que se abrió rápidamente en la sección de comentarios de los medios que se hicieron eco en sus propios perfiles de lo ocurrido, principalmente acerca de si Vadhir tenía o no motivos para reaccionar con enojo al reproche que le había dirigido el hombre, ese último detalle –que decidiera revelar de una forma tan irrespetuosa la identidad del chófer- ha sido lo que le ha valido bastante críticas al joven.